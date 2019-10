A bátorság valóban életet menthet

Az újraélesztés világnapján számos országban és városban tartanak kapcsolódó programokat.

A megyében szintén igyekeztek felhívni a figyelmet ennek jelentőségére változatos rendezvények, foglalkozások segítségével.

A szakemberek Szolnokon a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, a Megyei Rendőrfőkapitányságon és az önkormányzat épületében tartottak helyszíni újraélesztési bemutatókat. Emellett gyakorlási lehetőséget is biztosítottak. Az Országos Mentőszolgálat Szolnoki Mentőállomásának udvarán szintén különleges programmal készültek.

– A világnapot az Európai Újraélesztési Társaság valamint az Európai parlament hívta életre, 2013-ban. Ezen a napon térítésmentesen lehet részt venni újraélesztő oktatáson – részletezte Berényi Norbert István, regionális kommunikációs munkatárs. Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzetben tanúsított lélekjelenlét életet menthet. A szakemberek telefonos irányításával pedig bárki képes segítséget nyújtani, ezáltal jelentősen megnövekedhet a bajbajutott esélye a túlélésre.

– A statisztikák és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre többen mernek nekifogni az újraélesztésnek– részletezte Horváth Mónika állomásvezető mentőtiszt. Hozzátette, hogy a telefonos támogatás igen nagy szerepet játszik abban, hogy valakinek elég bátorsága legyen elkezdeni a folyamatot. Az a tény, hogy szakszerű útmutatást kapnak némiképp csökkenti a stresszt és a félelemérzetet. A szakemberek nyugodt, de határozott utasításai tehát meghatározóak a felfokozott helyzetekben.

Többek között ennek fontosságát emelte ki Juhász-Fekete Nikoletta is, aki 2016-ban diszpécser irányítása mellett élesztette újra Botond nevű kisfiát.

– A szomszédunkba szökött át, ahol egy halastóba esett. Pár pillanat alatt tűnt el. Tulajdonképpen megfulladt, de azonnal újraélesztettem a nagy fiam segítségével. Nagyon jó irányítást kaptam, egy végtelenül nyugodt hangú hölggyel beszéltem. Csak a feladatra koncentráltam, egészen addig nem hagytam abba a folyamatot, amíg ki nem értek a mentősök.

Nehéz beszélni erről, mert szinte felfoghatatlan, hogy ilyesmi megtörténhet. Mégis megteszem, mert úgy gondolom, mások számára is tanulságul szolgálhat az esetünk. Egyrészt, mert pillanatok alatt kialakulhat a vészhelyzet, másrészt pedig azért, mert ott a segítség, ha szükség van rá– részletezte a bátor édesanya.

A tegnapi napon tehát az új esélyt ünnepelve ültettek fákat a mentőállomás udvarán. Két, sikeresen újraélesztett és jó egészségnek örvendő személy, valamint az őket ellátó mentőszemélyzet együtt helyezte el az életet szimbolizáló csemetéket. Közülük az egyik, Botond volt.

Az Országos Mentőszolgálat Jászberényi Mentőállomása szintén nyitott kapukkal várta az érdeklődőket szerdán az európai újraélesztési napon, amelyre évről évre egyre többen látogatnak el a városból. Ezúttal főként általános iskolások, védőnők és kismamák vettek részt a mentőállomás munkatársainak újraélesztési bemutatóján.

– Ha már valaki elkezdi az újraélesztést, az nagy segítséget jelent akkor is, ha éppen szakmailag nem teljesen úgy végzi, mint a szakemberek – hangsúlyozta Pócs Márton, a jászberényi mentőállomás vezetője.

Egy néhány ezelőtti példát említett, amikor a berényi mentősöket egy munkahelyi balesethez riasztották, ahol a bajba jutott dolgozónak leállt a keringése. A kollégája elkezdte az újraélesztést, ami óriási segítséget jelentett. A mentősök a helyszínre érkezve átvették a beteget, folytatták az újraélesztést, ami sikeres volt és visszatért a beteg.

A Karcagi Mentőállomáson Kovács Sándor mentőápoló és Hérmán Sándor mentőtechnikus mutatta be egy ambubabán a szabályos újraélesztést a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8. a osztályosainak, majd a tanulók is kipróbálták azt, közben a szakemberek a szabályos mentőhívásról és a segítségnyújtás fontosságáról is beszéltek a diákoknak, akik ezt követően egy esetkocsit belülről is megnézhettek.

A mentősök a jövő héten két általános iskolában a helyszínen tartanak újraélesztési bemutatót.