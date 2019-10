Ízletes vadrizsből készült Kisújszállás tortája

A rizst jórészt csak köretként használjuk, pedig különleges torták is készíthetők belőle.

Kisújszálláson tizenketten neveztek a közelmúltban a rizses édességek, sütemények versenyére, ahol a nyertes egy gluténmentes vadrizstorta lett.

– Két éve a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Programjába is bekerült a kisújszállási nagykun rizs, hiszen a város az ország egyik legjelentősebb rizstermelője, feldolgozója. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. a hagyományost, míg az Indián Rizs Kft. a vadrizst termeli.

– Dr. Kovács Tibor alpolgármesternek szívügye ennek az egészséges élelmiszernek a népszerűsítése, ezért hirdette meg a Kisújszállási Turisztikai és Marketing Kerekasztal a rizstermelő cégekkel és az önkormányzattal az édességsütő pályázatot, ahol az alapanyag a kisújszállási indián és/vagy a nagykun rizs volt.

A győztes a Kisújszállás kincsei lett – tudtuk meg a szakmai zsűri elnökétől, Tóth Lászlótól, a 2018-as kulináris világbajnokság aranyérmesétől, aki maga is szívesen használja a rizst díszítő elemként.

– A világbajnoki nyertes alkotásom egy hatvanszor nyolcvan centiméteres rizskép volt, mely tizenegy különböző rizsből (összesen százötvenezer ezer szem) tevődött össze. A tizenegyféle rizs tizenegyféleképpen viselkedik az ételkészítés során. Valamelyikkel egyszerűbb, valamelyikkel nehezebb dolgozni a konyhán.

A legnehezebb talán a munka a vadrizzsel, de az elkészítési nehézségét kompenzálja azzal, hogy ez a növény alacsonyabb kalóriatartalmú, de magasabb a rost- és élelmianyag-tartalma, mint a fehér rizsnek.

A rizsből számtalan sós ételt és édes süteményt lehet készíteni, de akár a fagyaltok kiváló alapanyaga is lehet. Épp ezért vártam érdeklődéssel, hogy milyen rizses sütemények készülnek. A zsűrizés során értékeltük a versenymunka kinézetét, textúráját és természetesen az ízét is.

Tudomásom szerint a vadrizst a világon három helyen – Egyesült Államok, Kanada és Kisújszállás – termesztik. Pillanatok alatt finom csemegét lehet belőle készíteni csak azzal, hogy pár másodpercre forró olajba tesszük. Ekkor egy pörkölt ízű, ropogós csemegét kapunk – adott újabb tippet Tóth László.

A rizses édességek versenyének győztese a „Kisújszállás kincsei” torta alkotója, Juhász Anett szakács az egyik kisúji étteremben.

– Főnököm, Horváth Ferenc, az erfurti szakácsolimpia bronzérmese kreativitásának köszönhetően, indiánrizsből már több különleges desszertet készített. Vele beszélgettem, hogy valami különleges gluténmentes tortával kellene nevezni a versenyre. Az indiánrizst termelő kisújszállási cégnek volt nálunk egy rendezvénye, amire tányérdesszertet kértek vadrizsből, ami akkor egy csokihengerben volt.

Így jött az ötlet, hogy a versenyre is ezt a rizst használjam. Mivel gluténmentes tortát szerettem volna, így lett mandulaliszt fahéjjal a piskóta alapja, a vaníliakrémes főzött, tejberizsszerű krémjébe pedig vadrizs került – ezt előtte két és fél óra alatt meg kell főzni –, a tetején az őszi szezonnak megfelelően szilvapálinkás, szilvalekváros zselés réteg van, amit szilvalekváros habcsókkal díszítettem, pirított mandula és aszalt szilva is került rá – sorolta Anett, akitől megtudtuk, a torta elkészítése mintegy hatórás munkát igényel és még egy éjszakára a hűtőbe is be kell tenni, hogy megdermedjen.

– Győztesnek nagyon jó érzés lenni, büszke voltam magamra. A győztes torta hamarosan felkerül a vendéglő étlapjára, de tányérdesszertként már Horváth Ferenccel a hétvégén elkészítettük egy rendezvényre, és mindenkinek nagyon ízlett ez a különleges torta – árulta el Juhász Anett, aki szakácsként is szeret különleges ételeket készíteni.