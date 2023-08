– Hogy tetszik eddig a vb?

– Csodálatos! Eddig minden olyan, amilyennek lennie kell. Tavaly, a Eugene-i vb-n tíz nap alatt voltak annyian, mint Budapesten egy nap alatt. És most a világ megismeri a magyar atlétákat.

– Ön versenyzett az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon a maratoni távon. Össze lehet hasonlítani az akkori Eb-t a mostani vb-vel?

– Ég és föld a különbség. Sok néző volt akkor is, de nem lehet összehasonlítani a hírverést. A világ minden részéről jönnek hazánkba, ehhez párosul a hangulat, a feeling, kiegészülve mindez a nemzeti ünneppel. Aki erre azt mondja, hogy nem szép, az rossz filmet néz.

– Hosszútávfutóként hogyan értékeli a 10 ezres döntőket?

– Szuper versenyt hozott mindkettő. Régen másképp futották ezt a távot. Jobban beleálltak egy tempóba, most több a taktika, de igazságos a végeredmény, azok nyertek, akik az iramversenyt is nyerték volna. A 10 ezres női döntőben szerintem ugyanaz történt a holland versenyzővel, mint a 4x400-as mixváltónál. Azért estek el, mert besavasodtak. Így Hollandia perceken belül két vb-győzelmet is elbukott. Ez benne van a pakliban, a sport arról is szól, hogy semmi sem biztos.

