A közlekedés zöldítéséért és a károsanyag-kibocsátás csökkentéséért azonban még többet tehetnek az autósok, ha a hagyományos meghajtású autók helyett a villanyautós carsharinget választják - derült ki a GreenGo elektromos autómegosztó, Föld Napja alkalmából készített összeállításából. A cég a már több mint 400 villanyautóból álló flottájával az egyetlen olyan szolgáltató Magyarországon, amely az autómegosztás és az elektromos autók jelentette előnyöket egyszerre kínálja.

Kulcsfontosságú szerepet kap a közlekedés a fenntartható városok kialakításában és a klímaváltozás elleni harcban, ennek részeként pedig a járművek károsanyag-kibocsátását is mérsékelni kell. Az Egészségügyi Világszervezet szerint ugyanis a légszennyezés jelenti a legnagyobb környezeti veszélyt az emberi egészségre: a közúti közlekedés pedig a két legkárosabb szennyező anyag – a finom szálló por és a nitrogén-dioxid – egyik fő forrása. Az Európai Bizottság szerint azonban az új mobilitási szolgáltatások, mint például az autómegosztás, a kerékpármegosztás vagy az intelligens tömegközlekedés jelentősen csökkenthetik a magángépkocsik használatát és ezzel együtt a légszennyezést – hívja fel a figyelmet a GreenGo autómegosztó szolgáltató a Föld Napja apropóján.

A megosztáson alapuló mobilitásnak, így az autómegosztásnak tehát fontos szerep jut a zöldebb, élhetőbb városok kialakulásában. A carsharing szolgáltatók pedig még többet tehetnek a környezetért, ha a hagyományos, benzines autók helyett lokális károsanyag-kibocsátás mentes gépkocsikból álló flottát tesznek elérhetővé.

Kombinációs lehetőségek a saját autó kiváltására

A fenntartható közlekedés kialakításában az is fontos, hogy az utas tudjon választani a környezetbarát közlekedési módok között és kombinálhassa azokat az igényei szerint – például a tömegközlekedést és a kerékpározást a közösségi autó használatával.

„Egy város közlekedése összetett és változatos, ahogy a városban élők igényei is, amelyek akár egy nap leforgása alatt is más-más megoldást kívánnak. Ezért érdemes mindig az adott úthoz legalkalmasabb közlekedési megoldást választani, ez lehet, hogy reggel a gyaloglást, délután a villamosozást, este pedig a greengózást jelenti. Hiszünk abban, hogy egyre bővül a tudatos közlekedők tábora, ezt erősíti a tavalyi kutatásunk is, ahol a válaszadók 80 százaléka jelölte meg azt, hogy 4-6 közlekedési eszközt is igénybe vesz a mindennapok során” – mondta Ádám Boglárka, a GreenGo vezérigazgatója.