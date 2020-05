A Thyssen-Bornemisza Múzeum és a Samsung bemutatja

Új kollekcióval bővül a Samsung tévék művészeti katalógusa a spanyol múzeum gyűjteményéből.

A múzeum 38 műalkotása kerül be a Samsung The Frame televíziók Art Store kínálatába.

A katalógusba újonnan bekerülő műalkotások a Samsung és a Thyssen Múzeum 2019 októberében bemutatott „Az impresszionisták és a fotográfia” című közös kiállításának képeihez csatlakoznak, amelynek központi eleme hat ikonikus impresszionista műremek volt.

Az új képek között

olyan művészek alkotásai is megtalálhatók, mint Claude Monet és Auguste Renoir.

A Samsung The Frame készülékeinek katalógusában így már a Thyssen Múzeum gyűjteményének 44 darabja található meg, amelyeket a felhasználók kiemelkedő minőségben tekinthetnek meg otthonukban.

A gyűjtemény legjelentősebb darabjai a posztimpresszionizmus kiemelkedő alkotásai, mint például Vincent van Gogh The Stevedores in Arles (Az arlesi dokkmunkások) című képe vagy a Bottle, Carafe, Jug and Lemons (Csendélet citrommal) című festmény Paul Cézanne-tól. A képek között megtalálhatók a németországi expresszionizmus remekei, köztük August Macke Woman on a Divan (Nő díványon) című műve vagy a kiváló olasz tájképfestő, Canaletto több festménye is.

A kollekció része Picasso egyik tanítványának, a spanyol kubizmus mesterének, Juan Grisnek a munkája, a The Smoker (A dohányzó), valamint a lenyűgöző orosz művésznő, Lyubov Popova remekműve, a Painterly Architectonics (Still Life: Instruments) (Csendélet hangszerekkel), amely a konstruktivizmus jegyeit viseli.

Impresszionista gyűjteményével a Thyssen-Bornemisza Múzeum a harmadik spanyol galéria, amely részt vesz a Samsung The Frame együttműködésében. A Samsung Art Store kollekciója az új festményekkel együtt már több mint 1200 műalkotást és fotót tartalmaz 4K minőségben, olyan

világszerte ismert múzeumok és galériák jóvoltából, mint a magyar Szépművészeti Múzeum,

a madridi Prado Múzeum, a bécsi Albertina, a Tate Modern Londonban, a firenzei Uffizi képtár, az amszterdami Van Gogh Múzeum, a szentpétervári Hermitage, a Magnum Photos és a LUMAS.