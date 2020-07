Titkosított USB-kkel az adatbiztonságért

Az olyan rendeletek, mint a GDPR és CCPA a magánembereket és a szervezeteket is ráébresztették az adatvédelem és az adatbiztonság fontosságára.

A titkosított USB-kulcsoknak kiemelt szerepük van ezen a téren, hiszen akár személyes, akár vállalati vagy ügyféladatokról van szó, a megfelelő titkosított meghajtó használatával nem kell aggódni az adatvesztés miatt. A Kingston Digital 128 GB-os kapacitású változatot mutatott be.

DataTraveler Locker+ G3: automatikus felhőbe mentés az USB-ről

A meghajtó hardveres titkosítással és jelszavas védelemmel gondoskodik a személyes adatok dupla biztonságáról. A DTLPG3 opcionális funkcióként támogatja az adatok felhőbe mentését, amellyel a felhasználók az USB-ről automatikusan a Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox vagy Box szolgáltatásba menthetik az adataikat.

Ezzel a funkcióval akkor is hozzáférhetnek az adatokhoz, ha maga a meghajtó épp nincs náluk.

A DTLPG3 beállítása és használata is egyszerű, nem igényli alkalmazás telepítését. Az összes szükséges szoftvert és biztonsági elemet beépítve tartalmazza. A meghajtó Windows és Mac operációs rendszeren is működik, így a felhasználók több eszköz fájljait is elérhetik vele anélkül, hogy az összes használt számítógépre programot kellene telepíteniük.

DataTraveler Vault Privacy 3.0: költséghatékony biztonság

A Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) USB-kulcs költséghatékony biztonsági megoldást kínál a szervezetek számára 256 bites, AES hardveralapú titkosítással, XTS módban. A kártevők jelentette potenciális kockázatok kiküszöböléséhez csak olvasási hozzáférést nyújtó móddal is rendelkezik.

A DTVP 3.0 meghajtót

a vállalatok saját belső IT követelményeik szerint testre szabhatják,

például saját logót vagy sorozatszámot helyezhetnek el rajta, továbbá beállíthatják, hányszor lehessen próbálkozni a jelszó megadásával. Emellett a minimális jelszóhosszt is meghatározhatják, és egyedi termékazonosítóval láthatják el a pendrive-ot a standard végpontfelügyeleti szoftverekkel való integráláshoz (fehérlistázás).

DataTraveler 4000 G2: FIPS 140-3-as szintű biztonság

A július 27-től elérhető DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM) FIPS 140-2 Level 3 tanúsítással rendelkezik, és 256 bites AES-XTS titkosítással védi az adatokat. A meghajtót a szervezetek a DTVP 3.0 USB-hez hasonlóan testre szabhatják saját logóval vagy sorozatszámmal, és beállíthatják, hányszor lehessen próbálkozni a jelszó megadásával. Meghatározhatják a minimális jelszóhosszt, és egyedi termékazonosítóval láthatják el a pendrive-ot a standard végpontfelügyeleti szoftverekkel való integráláshoz (fehérlistázás).

Opcióként a rendszergazdák központilag is felügyelhetik az USB-kulcsot a megfelelési követelmények teljesítéséhez, és a SafeConsole megvásárlásával magasabb szintű támogatást nyújthatnak hozzá.

