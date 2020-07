Túl unalmasnak tartja magát ahhoz, hogy meghekkeljék?

Az Y-generáció fiataljainak harmada hétköznapinak érzi magát ahhoz, hogy kiberbűncselekmény áldozatává váljon.

Sok Y-generációs gondolja úgy, hogy ő túl unalmas a kiberbűnözők számára, ám 36%-uk mégis azt érzi, hogy többet kellene tennie a digitális biztonsága megerősítéséért, ám ez általában eléggé hátra sorolódik a teendői listáján.

A Kaspersky legújabb, More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones, azaz Minden eddiginél összekapcsoltabban: hogyan alakítjuk ki a digitális komfortzónáinkat című globális jelentése azt vizsgálja, hogyan változtatjuk a szokásainkat annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjuk a technológia szerepéhez az életünkben.

Bár az Y-generációsok az online biztonságuk erősítését tervezik, a cselekedeteik egészen másról árulkodnak.

Miután az „új normális” sokakat kényszerített otthoni munkára, az Y-generációsok számára az otthon lassacskán technológiai központtá válik. Most már naponta csaknem két (1,8) órával többet töltenek online az év elejéhez viszonyítva – ez napi átlagban 7,1 órát jelent az online térben. Csaknem a felük (49%) mondta azt, hogy mióta több időt töltenek online, azóta tudatosabban viszonyulnak a digitális biztonság kérdéséhez. Az Y-generációsok a közösségi médiafelületeken töltik a legtöbb időt, de csaknem kétharmaduk (61%) számolt be arról, hogy

különös aggályt jelent a digitális biztonságuk szempontjából az online randioldalak otthonról történő látogatása.

Az aggályok kezeléséről szólva az Y-generációsok csaknem fele (52%-a) kizárólag hivatalos áruházakból (pl. az Apple Store és a Google Play áruházból) származó megbízható alkalmazásokat használ a készülékén, 49%-uk pedig minden készülékén rendszeresen futtat vírusirtó programokat, hogy megvédje magát.

Az Y-generációsok 13%-a a felmérés szerint egy kis huncutságtól sem riad vissza: elmondták, hogy a szomszédjuk tudta nélkül használták annak Wi-Fi-jét.

