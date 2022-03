Kezdjük a tisztasággal!

A lakás illatának szempontjából elsődleges, hogy tisztaság legyen. Ez esetben viszont nem csupán látszattisztaságra gondolunk. Fontos, hogy minden tárgyat, amely magába szívja a szagokat, rendszeresen gondozzunk! A bútorok kárpitja, a szőnyegek, függönyök, de még a lámpaernyők is képesek magukba szívni az esetleges ételszagot vagy dohányfüstöt. Ezeket rendszeresen tisztíttassuk, vagy használjunk otthoni kárpittisztítókat. A szódabikarbóna, mint egyszerű házi praktika is segítséget nyújthat a szagtalanításban.

Kezeljük a probléma forrását!

Ne hagyjuk, hogy a cipősszekrény, vagy a szennyestartó szaga elnyomja lakásunk illatát. Ahol a frissen mosott ruha illatára van szükség, ott a szárítógépbe tehető kendők teszik a legjobb szolgálatot. Ezeket egyszerűen helyezzük a problémás területekre és többé nem kell aggódnunk a szag miatt.

Nyissuk ki az ablakot!

Nemcsak az egészségünk érdekében szükséges a rendszeres szellőztetés, hanem a lakás frissességében is kulcsszerepet játszik. Elég reggel és este öt perc kereszthuzat, hogy az állott szagok távozzanak.

Parfüm az otthonunknak is

A ritkán használt parfümöket bátran használhatjuk a lakás illatosítására is, hiszen ugyanazok az alapanyagai, mint a többi hasonló, drogériákban kapható szagtalanítónak: alkohol és aromás vegyületek. Természetesen használhatunk kifejezetten lakásillatosításra szánt parfümöt is; illetve különféle potpourrikat, illatosító pálcákat és diffúzorokat.

Nem csak hangulatosak: gyertyák

A legkedveltebb módja a lakás illatosításának továbbra is az illatgyertyák használata, hiszen ezeket egyszerű beszerezni, hangulatossá varázsolják a helyiséget és többnyire nem is túl drágák. A gyertyáknál probléma, hogy igazán csak akkor illatosak, amikor égnek, így hatásuk mérsékelt, hiszen nem hagyhatunk égő gyertyát a lakásban. Ezeket érdemes inkább a fürdéshez, esetleg az esti relaxáláshoz fenntartani, de a lakás illatosításáról más módon is gondoskodjunk.

Szagtalanító spray helyett: gőzölés

Ha van gőzölőnk, akkor használjuk azt a textilek szagtalanítására, ez sokszor jobban működik, mint a szagtalanító spray-k. Nincs más dolgunk, mint egy kis illóolajat és szódabikarbónát tenni a gőzölő vizébe.

Kis textil, nagy hatás

Ha tartósan finom illatot szeretnénk az egész lakásban, fújjunk be vattadarabokat parfümmel vagy illóolajokkal, és helyezzük el ezeket a lakás stratégiai pontjain. A pamutrostok nagyon jól tartják az illatot, így ezt a műveletet elég ritkán kell elvégezni.

Illatosítás szappannal

Nagymamáink trükkje: pamutruhába göngyölt, ruhásszekrényben elhelyezett szappan. Vigyázat: ehhez a művelethez jobb márkás, jó minőségű szappant használni, mert a ruhák teljesen átveszik az illatát. Ne a drogériák polcairól válogassunk.

