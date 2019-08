Hétvégén lánynak öltözve menekült, most holtan találták a cellájában

A börtönőrök kedden találtak rá Clauvino da Silva holttestére a Laércio de Costa Pelegrino fegyintézetben lévő magánzárkájában.

Előzetes értesülések szerint

Prison authorities in Brazil find convicted drug dealer Clauvino da Silva dead in his cell, three days after elaborate escape attempt was foiled https://t.co/fYkz4IOgyp

A Baixinho (a pici) ragadványnéven is ismert Clauvino da Silva

Azt tervezte, hogy a saját lányának adja ki magát, aki aznap meglátogatta, s egyszerűen kisétál a főkapun keresztül, de az ellenőrzéskor lebukott.

FAILED DISGUISE: Brazilian gang leader Clauvino da Silva’s plan to break out of a Rio de Janeiro prison was foiled over this past weekend … but take a look at how he planned to make his great escape. pic.twitter.com/X06gBvS7jl

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 5, 2019