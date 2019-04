Két év múlva már makarónival szippantjuk üdítőnket

2021-től Európában is tilos lesz forgalomba hozni olyan egyszer használatos plasztiktermékeket, mint a szívószál.

Selyempapírba csomagolt szalmaszál, netalán fém vagy papír váltja ki a műanyag szívószálakat? Lázasan dolgoznak a hazai vendéglátásban, mivel helyettesítsék a plasztikpálcikát, amikor két év múlva teljesen betiltják – írja a Borsonline.

Ha későn is, de észbe kapott az emberiség.

Az évente termelt műanyagmennyiség fele – 150 millió tonna(!) – most is az óceánokban landol, de már tisztítják a vizeket, és a műanyaggyártást az egész világon szigorították. Az Európai Bizottság javaslatára 2021-től kontinensünkön is tilos lesz forgalomba hozni olyan egyszer használatos plasztiktermékeket, mint a szívószál – de poharakat és tányérokat is említhetünk –, amiket egyébként mindennap használunk, de amiknek a helyettesítésére lázasan készülnek a hazai vendéglátóhelyek is.

Itthon kevésbé érezni, mekkora problémát jelentenek az eldobott műanyag termékek, de ha egy-egy séta alkalmával jobban körbenézünk, biztosan lá­tunk sok eldobált műanyagot. A legnagyobb problémát az ételek csomagolása jelenti, az elviteles dobozok, zacskók, amiket tíz-húsz percig használunk csak – mondta a Borsnak Buza Kriszta, a környezettudatos termékeket forgalmazó Kitchy Design társalapítója.

Máris több olyan anyag van, ami helyettesítheti a szívószálat, a kínálatuk összeállításához Kriszta tesztelte ezeket. Persze felmerül, hogy miért is ne lehetne szívószál nélkül élni, ám vannak, akik betegség miatt kénytelenek használni, illetve a kicsiknek is sokat segít az ivásban. Az ehető daraboké a jövő.

Egy szál szalma

A ma ismert szívószál szabadalmaztatása, 1888 előtt is feltalálták magukat az emberek, ha szívószálról volt szó. Az első szívóeszközt a sumérok sörivásra használták, később az argentinok a tea rostjának megszűréséhez. Többnyire a növények szárát csavarták össze a nedű kiszippantásához.

Nálunk évtizedekkel ezelőtt selyempapírba csomagolva lehetett kapni ivásra alkalmas szalmaszálakat.

Most is lehet ilyet venni, az egészségügyi hatóságok által bevizsgált, és kifejezetten erre a célra termesztett növényből készült fajtát.

A búza szárából készült szívószál az egyik legjobb egyszer használatos megoldás. Vendéglátóhelyek is alkalmazzák már. Természetes, növényi, gluténmentes és könnyen komposztálható. Különben a búza szárát nem használnák fel, de méretre vágás után szívószálnak tökéletes – magyarázta Kriszta.

Ehető műanyag

Debrecenben, egy magyar vállalkozó ötlete alapján már készül az ehető szívószál, amit el is rágcsálhatunk.

A szívószál lebomlik, mi­után kidobták, de akár el is lehet rágni, mint a ropit. Ezzel szemben a hagyományos mű­anyag szívószál ötszáz év alatt bomlik le – mondta a Szeretlekmagyarorszag.hu-nak az ötletgazda Felföldi József. A szívószál pontos alapanyagairól mindössze annyit árult el, hogy

gabonafélékből, cukor hozzáadásával készül.

PUSZTÍTÁSUNK SZÁMOKBAN

– Az összes tengeri hulladék 85 százaléka műanyag.

– 1950 óta 8,3 milliárd tonna új műanyagot gyártottunk.

– Csak 2014-ben 311 millió tonna műanyagot állítottak elő, ez 2050-re megnégyszereződhet.

– A világon termelt műanyagnak csupán 9 százalékát hasznosítják újra.

– Az óceánokban 150 millió tonna műanyaghulladék úszik, percenként 15 tonna szemét kerül oda.

Bambusz

Az Ázsiában termő növény hosszú egyenes szárából egyszerűen, darabolással jó minűségű szívószálat lehet készíteni.

Az anyukák kedvence, nagyjából kétszázszor lehet használni. Egy kis kefe segítségével tisztítható is, itthon is több helyen beszerezhető – mondta a feltaláló.

Hosszú makaróni

A szívószál lényegében egy henger alakú, üreges cső. Innen nézve egy szál tészta is lehet szívószál, mint a makaróni, aminek nagy előnye, hogy szinte mindig találni a konyhában. Ám elég szűkös a benne lévő lyuk,

sokáig tart majd vele a szörp elfogyasztása,

és az­alatt még el is ázik – a tésztagyártók ugyanakkor már tudják, mit kell tenniük.

Papírszívó

A műanyag előtt papírból készült a szívószál, aminek nagy hátránya volt, hogy hamar szétmállott. Ez mai na­pig a gyártók nagy problémája. Ahhoz, hogy tartós legyen, műanyaggal vonják be, de ez már nem lesz jó megoldás a jövőben.

A papír szívószálak hamar eláznak, ezért PLA-val, azaz kukoricából ké­szült műanyaggal vonják be arra hivatkozva, hogy az természetes műanyag. Ez azonban csak részben igaz, a PLA ipari komposztálóban, megfelelő hőmérséklet és páratartalom során bomlik le teljesen – hív­ja fel a fi­gyelmet Kriszta.

Üveg szívószál

A gyártók szerint nem törik könnyen, biztonsággal lehet használni. Többféle méret közül lehet válogatni, készítenek íves, hajlított változatokat is.

Ezeket már nehézkes kefével kitakarítani, de be lehet dobni a mosogatógépbe.

Fém szívószál

Sokan szeretik és használják világszerte. Rozsdamentes acélból készítik, örök darab lehet a táskákban, zsebekben. Kis drótkefével lehet tisztogatni, sokszor újra használható.

Nem tetszett benne, hogy fémes ízt hagy a szájban és nehézkes takarítani– kommentált a kreatív alkotó.