30 nap múlva startol a 9. Zöldszalag Regatta

Az augusztus 21-én megrendezendő Zöldszalag Regattán induló hajók összteljesítménye az idén várhatóan megközelíti a 2000 lóerőnyi zöld erőt is. A szervező Balatonfői Yacht Club ugyanis 50 hajó indulására számít az idei regattán, s mivel a hajók átlagos teljesítménye 30 kW, vagyis 41 lóerő, így ez összesen nagyjából 2000 lóerő felvonulását jelentheti. Ennek ellenére az e-hajók nem száguldanak, csak csendben, méltósággal suhannak a versenyen, hiszen a környezetbarát meghajtásuk nem feltétlenül a sebességre, hanem a hosszú menetidő elérésére van optimalizálva. A hajók jellemzően 7-9 km/h-ás sebességgel „kocogják le” 10 fix pont értintésével és keleti medence teljes egészének behajózásával teljesítendő túraversenyt.

A Zöldszalag Regatta résztvevőinek a száma évről évre növekszik. Az első, még 2012-ben rendezett versenyen mindössze 12 hajó állt rajthoz, míg az idén várhatóan már négyszer annyi, mintegy 50 induló vág neki a távnak.

– kommentálta az indulók számának gyors emelkedését Viszkei András, az elektromos hajókat gyártó Aqwia Kft. alapítója és a verseny ötletgazdája, aki 2012-ben azzal a céllal hívta életre a regattát, hogy demonstrálják, milyen nagy hatótávolság jellemzi ezeket a hajókat.

Az előnevezés lehetősége a napokban nyílik meg a versenyzők előtt, és a verseny előtti napon, vagyis augusztus 20-án zárul.

A rajt augusztus 21-én délben, a 11 órakor tartott kormányosi értekezlet után lesz. A verseny 18 órakor zárul. A Zöldszalag Regatta nemcsak verseny, hanem remek buli is egyben, hiszen a rendezők 20-án akusztikus koncerttel, 22.-én az ügyességi versenyt követően pedig zenés gálavacsorával várják az eredményhirdetés után a versenyzőket.

További nehezítés, hogy a check-pontok némelyike a szárazföldön lesz. A versenyre gyakorlatilag bárki nevezhet, aki elektromos hajóval rendelkezik, az eredményeket külön osztályokba sorolva (méret és akkumulátor-kapacitás szerint) értékelik. A hajók egyszerre vágnak neki a távnak 21.-én délben, de aztán mindenki a saját taktikája szerint haladhat a pályán.

A Zöldszalag Regattáról

A Zöldszalag Regatta a balatoni elektromos hajósok nagy versenye, amelyet először 2012-ben rendezett meg az ötletgazda Balatonfői Yacht Club vezetősége. A verseny azóta évről évre egyre több résztvevőt vonz a Balaton minden kikötőjéből Kenesére, ahol is több száz zöld hajós tölt együtt egy remek hangulatú hétvégét, esténként a vacsora és a zenés programok mellett ismerkedve, beszélgetve, tapasztalatokat cserélve egymással. A rendezvény egyben az elektromos hajópark látványos seregszemléje is, hiszen a mezőny nagy részét adó Wia modellek mellett évről évre mind több más márka hajóival is neveznek a csapatok a versenyre.