Egy nappali, amely bármelyik nő számára stílusos megoldásokat kínál

Sok pompás holmi egy nappaliban is elfér. De harmincöt négyzetméteren biztosan. Ez az elv érvényesül a szolnoki dr. Pazsa Kornéliánál, azaz Nellinél is, aki nem más, mint a különleges lakásbutik, a Stella& Co. Gardróbjának tulajdonosa. Otthonuk egyik központi helyisége megannyi elbűvölő, stílusos mégis megfizethető ruhával várja a hölgyeket.

Szolnok – Éppen a közelmúltban jártunk az olasz nagykereskedésekben, így az őszi szezonra jó néhány új darabot sikerült beszereznünk. Jelenleg nagyjából ötszáz darab várja új gazdáit – kezdte Nelli. Hozzátette, a legfrissebb színek és minták természetesen visszaköszönnek az egyes darabokon. Nagy meglepetés például idén, hogy az ősz színe a türkiz lesz.

– Mintha még egy kis nyarat akarnánk csempészni a hűvösebb évszakba. Ráadásul a nyaraláson megszerzett kellemes barnaságot is jól kiemeli és remekül kombinálható. Az pedig egy különleges „jolly joker”, hogy a sötét türkiz zöld és a sötét kék szín mindenkinek jól áll! – emelte ki. Nelli ösztönszerűen érzi a nők stílusát. Emellett hamarosan befejezi a stílustanácsadói képzést, amely során már eddig is számos hasznos tudással egészítette ki tapasztalatait.

– Budapesten már igen elterjedt, felénk még mostanában kezd betörni a színkendőzés, magam is tanultam a tanfolyamon. Ezzel a módszerrel könnyen és gyorsan feltárható, kinek mi a színe, mi áll jól – magyarázta. Hozzátette, a környékbeli hölgyekre egyébként jellemző a „biztonsági” álláspont, ha öltözködésről van szó.

– Óvatosabb, finomabb darabokat viselnek. Ám öröm látni a felüdülést, olykor pedig a meglepődést az arcokon, amikor felfedezik, hogy valami, amiről nem is gondolták igenis jól áll nekik. Sőt! Remekül érzik magukat az adott darabban – hangsúlyozta. Nelli szerint az állatminták nagy kihívást jelentenek, pedig ügyesen kombinálva stílusosan feltűnővé tehetik a viselőjüket.

– A leopárd foltok idén nyáron sok holmin megjelentek, ez ősszel is változatlan marad. Ott van még a kígyóminta, ez szintén nagyon fel tud dobni egy szettet. Persze óvakodjunk a túlzásoktól. Azt szoktam javasolni a mintákkal kacérkodó vásárlóimnak, hogy kicsiben próbálkozzanak. Egy kiegészítő, egy cipő, egy részlet éppen elegendő elsőre. Azután szépen lassan el lehet jutni akár egy leopárd mintás maxiruháig is, úgy, hogy az sikkes legyen és magabiztossá tegye a nőt – részletezte.

Azért öröm számára, hogy egyre többen látogatnak hozzá és tanácsai, javaslatai alapján bátrabban kísérleteznek a saját stílusukkal.

– Persze annak segítek, aki kéri, nem szokásom ráerőltetni senkire semmit. A vásárlóim változatos korosztályokból érkeznek, a huszonévesektől a hatvan pluszos generációig mindenki képviselteti magát. Az is nagy boldogság, amikor mondjuk nők három generációja érkezik és együtt válogatnak. Így az unoka, édesanya és a nagymama szintén talál számára megfelelő holmit. Van nyolcvanéves vásárlóm is. Hiszem, hogy a stílus, a divat kortalan – mesélte mosolyogva. A meghitt nézelődés lehetősége mellett az sem utolsó szempont, hogy Nellinél bankkártyával is lehet fizetni, így valóban kényelmesen telhet egy vásárlás a lakásbutikban. Egyébként három gyermek édesanyja, akik közül lánya is abba a korba lépett, amikor már érdeklik a pompás ruhaneműk. Sőt! Vannak egyforma darabjaik, amelyeket szívesen viselnek együtt. A lakásbutik tulajdonos egyébként a hús-vér nők igényeire szabta a készletet. Bármilyen testalkatú hölgy könnyedén találhat számára megfelelő ruhákat.

– Ez is fontos számomra. Az elfogadás üzenetét is hordozza, mert hiszem, hogy bárki tud csinosan, jól öltözködni. A kollekciók fotózásakor a barátnőimet hívom segítségül, akik annyifélék, ahányan vannak. Sőt! Magam is belebújok a szettekbe, hiszen én vagyok az arc a név mögött. Ez hitelessé és megközelíthetővé teszi mindazt, amit képviselek, amit megálmodtam – részletezte. Nellinek nem titkolt vágya, hogy minél több nőnek megmutassa a saját szépségét és stílusát. A lakásbutikban bárkit szívesen fogad, mindössze előzetes egyeztetés szükséges a találkozás előtt.

– Persze tudom, ez erősen bizalmi dolog, hiszen mégiscsak valakinek az otthonába látogat el az illető. Mégis, amikor átlépik a küszöböt és beszippantja őket a ruhák varázsa, feloldódik ez az érzés. Egyre több a visszajáró vásárlóm, egyre többen kérnek tanácsot, javaslatot, ez pedig felemelő. Én pedig nagyon szívesen segítek, hiszen erre küldetésként tekintek – mondta mosolyogva.

Néha szélsőséges helyzet kíván megoldást Nelli elmesélte, akadt egy vevője, aki igen kényes szituációban találta magát, amikor két homlokegyenesen ellentétes eseményre kellett egyetlen ruhát találnia. – Az idő szűk keresztmetszetnek bizonyult, átöltözésre nem nyílt lehetőség. Egy temetésre volt hivatalos, amit egy születésnapi buli követett. Eléggé különös fricska az élettől. Végül egy diszkrét fekete kis ruhát adtam neki a szertartásra. Majd egy pink színű övet és cipőt. Ezek annyira feldobták a ruhát, hogy remekül illettek a születésnapi ünnepre és sikkessé tették a megjelenését – mondta.

A Stella& Co. Gardróbja lakásbutik címe: 5000 Szolnok, Nagymező út 42.

Telefonszáma: +3670/775-4577

Webshop: www.stellaruha.hu

(PR cikk)