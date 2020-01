Hogy legyen minél zöldebb a túra?

Az erdőket kötelességünk legalább olyan állapotban hagyni, ahogyan találtuk.

A természetetjárás kiváló kikapcsolódás, de annak érdekében, hogy az utánunk jövő generációk is átélhessék ezt a élményt az erdőben, fontos betartanunk néhány szabályt – írja a Csupasport.

Amilyen népszerű lett az utóbbi években a túrázás, legalább annyira fontos a természet védelme. Hétvégéről hétvégére kirándulók ezrei járják Magyarország erdejeit, amelyeket kötelességünk legalább olyan állapotban hagyni, ahogyan találtuk. Sőt, ha minél „zöldebben” szeretnénk túrázni, az alábbi szabályok betartásával ráléphetünk a helyes útra.

Szemetelés

Magától értetődő, hogy az erdőt járva nem dobunk el semmilyen szemetet. Egy ember nem számít, gondolhatnánk, a probléma csak annyi, hogy rengetegen vallanak hasonló nézetet, és ejtik a csokoládés papírt vígan a talajra, ahelyett, hogy zsebre vágnák, és amikor találnak egy kukát, abban helyeznék el.

Gondoljunk bele, a műanyag szatyrok lebomlási ideje akár 200–1000 év is lehet.

Biztosan megéri ekkora terhet róni a környezetre? A szatyrok sokkal jobb felhasználási módja, ha abba gyűjtjük a szemetet! Ha ráadásul nem csak a sajátunkat vagy társaságunkét, hanem a túra alatt talált egyéb hulladékot is beleszedjük, rengeteg káros anyagtól szabadítjuk meg az erdőt és a benne élő állatokat.

Eldobott élelmiszerek

A műanyag hulladék káros hatásai sokak számára ismertek, az élelmiszereké nem annyira. Azt hihetnénk, hogy bármit eldobhatunk, hiszen úgyis lebomlik, de ez nem mindig van így.

Egy banánhéj vagy almacsutka lebomlása valóban nem kerül olyan sok időbe, a chips, csokoládé, konzervek és egyéb tartósítószert és egyéb mesterséges anyagokat tartalmazó ételek elhajigálása azonban egyáltalán nem válik a természet javára.

Akár a földbe, akár egy arra kószáló állat gyomrába kerülve káros hatást válthat ki, utóbbiakat különösen rosszul érintheti, megbetegítheti őket. A helyes megoldás ebben az esetben is az, mint a szemetelés kapcsán, vigyük ki az erdőből a felesleges ételt és helyezzük el egy szemetesben.

Ha „hív a természet”

Az ember kis és nagy dolgainak elvégzése a fák között mondhatni természetes, ebből nem is kell feltétlenül problémát csinálni. Arra azonban odafigyelhetünk, hogy ha van lehetőségünk máshol elmenni a mosdóba (pl. olyan helyre érünk az útvonalon, ahol van turistaház, vendéglő, mobil wc), akkor inkább azt részesítsük előnyben, ezzel is „tehermentesítve” a természetet.

Zajszennyezés

Nem is gondolnánk, milyen káros lehet a természet egyensúlyára. Nem azt mondjuk, hogy túra közben ne beszélgessünk, hiszen az ember azért járja az erdőt az ismerőseivel, hogy jól érezze magát. A felesleges hangzavart azonban elkerülhetjük és a manapság annyira népszerű bluetooth hangfalak bömböltetését is kihagyhatjuk, bármennyire jó is az adott szám.

A fülhallgató remek találmány, használata az erdőben is jó ötlet. A kelleténél nagyobb zaj nemcsak túratársainkat, hanem az állatok bioritmusát is zavarhatja.

Borítókép: illusztráció