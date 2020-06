Így ápolja bőrét nyáron

Ha nem is a strandon, de a munkahelyen, kirándulás alkalmával sokan sminkelnek, még nyáron is. A hőség miatt azonban néhány kellemetlenséggel is számolni kell, ha nem ügyelünk a részletekre – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Tüntesse el a felesleget! Az alapozó felhelyezése után óvatosan nyomkodja át az arcát tiszta ujjbegyekkel! Így eltüntetheti a felesleget, sminkje pedig természetesebb hatású és tartósabb lesz. Különösen a ráncosodásra hajlamos helyekre figyeljen, ahol a nap folyamán leizzadt felesleg összegyűlhet! Óvatosan a tisztítással Arcát csak este ajánlott alaposan megtisztítani a bőrtípusának megfelelő kozmetikummal. Reggel a hideg vizes öblítés is elegendő, mivel a sok mechanikus behatás megterhelheti az arcbőrt. A törülközővel sem kell dörzsölni, inkább óvatos mozdulatokkal itassa fel bőréről a vizet. Gondoskodjon a fejbőréről! Frizurája ápolásakor ne feledkezzen meg a fejbőréről sem! A fejbőrápoló szérumok egyaránt erősítik a hajhagymákat és a hajszálak szerkezetét, általuk egészségesebb hajkoronára tehet szert. Ha pedig a növekedést szeretné serkenteni, a biotintartalmú vagy a B-vitamin-komplexet tartalmazó készítmények tehetnek jó szolgálatot. Nem kenődik el Az izzadságnak ellenálló sminkhez a porállagú termékekkel szemben ideálisak a krémes vagy stiftes kozmetikumok, mivel ezek könnyebben „egybeolvadnak” a bőrrel, és ezáltal tartósabbak is. Ez a highlighterre és a bronzosítóra egyaránt vonatkozik: legjobb, ha a krémes textúra felviteléhez és egyenletes eloszlatásához ecsetet használ. Irány a szemész! A mimikai ráncok mélyülése az öregedés tipikus jele, az első szarkalábak pedig már 20-30 éves kor körül megjelenhetnek. A kis barázdák rendszerint a sok felesleges hunyorgástól erősödnek meg, aminek a homályos látás lehet az oka. Ezért, ha azon kapja magát, hogy többet hunyorog, mint kellene, mindenképpen forduljon szemészhez! Kettő helyett egy Hidratálókrémre és naptejre nyáron egyaránt szükség van, ám a két termék együttes használata csökkentheti a fényvédelem hatékonyságát. Ezért a napsütéses időszakban mindenképpen érdemes megfontolni egy speciális napvédő arckrém beszerzését is. Borítókép: illusztráció