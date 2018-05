Oltassa be magát kullancsok ellen!

Bár többnyire az erdőkben tanyáznak, ma már a parkokban és a kertekben is bajt okozhatnak.

A jó idő beköszöntével nem csak az erdei kirándulások szezonja indul be: a kullancsok is felébrednek álmukból. Bár többnyire az erdőkben tanyáznak, ma már a parkokban és a kertekben is bajt okozhatnak a kis vérszívók. A statisztikák szerint ugyanis évről évre nő a számuk, mert a viszonylag enyhe telek és a tartós talaj menti fagyok hiánya miatt nincs, ami elpusztítsa a petéket – írja a Vasárnap Reggel.

Időben oltassa be magát!

Már kora tavasszal érdemes beadatnia az oltást, hogy minél hamarabb kialakulhasson a teljes védelem – de a védekezés, sohasem késő! Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznie az emlékeztető oltásokról sem! Ezek révén elkerülheti a vírusos agyhártyagyulladást, amely akár bénulást is okozhat. Tudnia kell, hogy az oltás nem véd a szintén kullancsok által terjesztett Lyme-kórtól, erre napjainkban sajnos még nincs meg a megfelelő megelőző gyógymód!

Öltözet

A kullancsok a tévhittel ellentétben nem a fáról ugrálnak az áldozataikra, hanem az aljnövényzetből másznak fel rá, ezért mindig viseljen hosszúnadrágot, a szárát pedig tűrje a zoknijába. Válasszon világos árnyalatú ruhát, hiszen ezen könnyebb észrevenni a vérszívókat, és a legnagyobb hőségben is viseljen könnyű kalapot!

Fontos, hogy minden egyes séta után alaposan átvizsgálja magát. Tartsa szem előtt, hogy a kullancsok előnyben részesítik a meleg helyeket, ahol vékonyabb a bőr: ilyen például a hajtő, a könyök- és a térdhajlat, továbbá a hónalj.

Eltávolítás

Ha kullancsot talál magában, a patikákban kapható kullancskanállal, vagy ha az nincs, egy szemöldökcsipesszel távolítsa el a vérszívót. Semmiképpen se tegyen rá ecetet vagy olajat, mert ha az élősködő elkezd fulladozni, rögtön szabadulni próbál, ilyenkor pedig a szervezetbe ürítheti a kórokozókat, holott a cél épp ennek a megakadályozása lenne. Ha egyedül nem boldogul, forduljon orvoshoz!

Borítókép: A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János kutatóközpont Virológiai kutatócsoport munkatársa a kórokozók meghatározásához nukleinsav-kivonatot készít egy befogott kullancsból a kutatóközpont egyik laborjában Pécsen 2018. április 17-én. Az erdőkben, a parkokban, de még a játszótéri fákon is sok a kullancs.

MTI Fotó: Sóki Tamás