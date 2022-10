Újabb és újabb tünetekkel támad a koronavírus. Amióta betört életünkbe a világjárvány, a szakemberek folyamatosan vizsgálják egészségromboló hatásait, hogy a különböző mutációk milyen tüneteket okoznak. A legújabb tünet csak a nőket érinti - írja a Bors.

A nemrég a Leginspirálóbb hétköznapi hős díjjal jutalmazott dr. Mangó Gabriella tett közzé egy hatalmas érdeklődést kiváltó posztot.

A legújabb felfedezés, amire már sajnos több itthoni eset is bizonyíték, hogy fokozza a méh daganatos elváltozásait

– írta Facebook oldalán a gyöngyösi orvos-természetgyógyász. - Ha tutira covidos voltál, da ha csak sejted is, hogy az voltál és bármely életkorban is vagy - a menopausában már csak két évente javasolt normál esetben a nőgyógyászati szűrővizsgálat – mindenképpen menj el nőgyógyászhoz szűrésre. Ha lehet kérj kismedencei ultrahangot is. Ha a ciklusod rendszertelenné lett, vagy nagy darabos vérzesed van, keresd fel a nőgyógyászodat, aztán, ha minden ok, akkor menj évente!