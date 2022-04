Mint arról beszámoltunk, Orsolyával mintegy 60 késszúrással végzett gyilkosa a nő New York-i családi házában. A magyar anya kisebbik fia az emeleti szobájában tartózkodott, a nagyobbik gyermeke pedig az adott napon elutazott az édesapjával. Az elkövető a gyilkosság után az asszony testét egy hokitáskába tette, majd kivitte az utcára, és néhány 100 méterrel arrébb a járdán hagyta - írja a Bors.

A családtagok lekerültek a listáról



A rendőrség még a gyilkosság hajnalán bilincsben vitte el a helyszínről Orsolya kisebbik gyermekét, Leo-t, de aztán haza is engedte. Időközben hazaért a családanya özvegye a nagyobbik fiúval, Jamie-vel. Természetesen őket is kihallgatták, majd határozottan megkérték a családot, hogy a sajtónak ne adjanak felvilágosítást az ügyről.

A Bors ennek ellenére egy, a családhoz közeli forrásból megtudta: a hatóság sem Howardot, a férjet, sem pedig a két gyermeket nem gyanúsítja a gyilkossággal.

A neve elhallgatását kérő személy azt is megosztotta lapunkkal: Orsolya három évtizede Amerikában élt, de őrizte a gyökereit. A nagyobbik fia tökéletesen beszél, a kisebbik pedig ért magyarul. A család jó kapcsolatot ápolt az anya itthoni szeretteivel, volt olyan év, amelyben 3-4 alkalommal is hazalátogattak.



Orsolya halála előtt betért egy bárba



Külföldi sajtóforrások szerint a nyomozók kihallgatták a család korábbi ezermesterét is – aki maga is rendelkezett pótkulccsal –, ám a férfi tagadta, hogy megölte volna Orsolyát, bizonyíték híján pedig egyelőre elengedték. Ezen kívül még három személy került a rendőrök figyelmének előterébe, ezeket a szálakat most vizsgálják. Ezek kapcsán egyelőre annyi bizonyos, hogy a nő halála előtt ezzel a három személlyel volt kontaktban.

Orsolya az omniózus estén azt mondta a fiának, hogy színházba megy. Az előadás után állítólag még beült egy bárba, ahol háromnegyed órát töltött egyedül. Lehetséges, hogy várt valakire. Talán éppen arra az emberre, aki aztán végzett vele, méghozzá erőteljes indulatoktól vezérelve.

Pánikba eshetett a támadó



A szakértők furcsállták, hogy a házban meggyilkolt nő testét elvitte az elkövető a helyszínről. Úgy vélik, erre az lehet a magyarázat:

amikor a gyilkos rájött, hogy nincsenek kettesben az épületben, pánikba esett, és nem szerette volna, hogy a gyermek megtalálja a vérben ázó édesanyját.

Begyömöszölte hát az első táskába, amit talált, majd kihúzta. Ám a sugárúton eszébe juthatott, hogy ha szembejön egy rendőr, bizonyára kérdőre vonja, ezért vált meg gyorsan a táskától.