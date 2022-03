A szombati nyitó gálát megelőzően már pénteken és szombaton is tartanak diákpremiereket, a Hunyadi László ősváltozatával vasárnap, MacMillan Mayerling című balettjével hétfőn várják a közönséget, március 15-től pedig látogatói túrákon is megismerkedhetnek az érdeklődők a felújított Ybl-palotával.



A szombat esti Újranyitógálán elhangzik többek közt Dohnányi ritkán hallható Ünnepi nyitánya, részletek hangzanak el Kodály Háry Jánosából és részlet látható Seregi A makrancos Kata című balettjéből. A magyar szerzők művei mellett magyar tematikájú darabok is megszólalnak: Berlioz Rákóczi-indulója, Brahms 5. magyar tánca és ifj. J. Strauss Éljen a magyar! című darabja, amelyeket Plácido Domingo dirigál.



A műsorban közreműködik Balga Gabriella, Gál Erika, Kálmándy Mihály, Sándor Csaba, Szegedi Csaba és Szvétek László operaénekes, Melnik Tatiana és Kekalo Iurii balettművész, a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara, valamint a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei. Vezényel: Medveczky Ádám, Kesselyák Gergely első karmester és Kocsár Balázs főzeneigazgató.



Az est háziasszonya Gyüdi Melitta, rendezője Almási-Tóth András művészeti igazgató. Az előadást az M5 kulturális csatorna élőben közvetíti.



Március 13-án több mint 90 év után ismét színpadon mutatja be a Hunyadi László ősváltozatát az Opera. Az előadás főbb szerepeit Brickner Szabolcs, Kolonits Klára, Pataky Dániel, Miklósa Erika, Bretz Gábor, Palerdi András, Balga Gabriella és Erdős Attila alakítja. Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei, a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei és a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara, vezényel: Kocsár Balázs főzeneigazgató.



Mint a közleményben felidézik, Erkel Ferenc az 1844-es ősbemutatót követően több változtatást, kiegészítést is végzett művén, így az olyan híres részletek, mint a nyitány, Hunyadi László, Szilágyi Erzsébet és Gara Mária egy-egy áriája, valamint a Palotás csak az elkövetkező másfél évtizedben kerültek az eredeti műbe. Sajátos módon ezért a Hunyadi-ősváltozaton az 1860-as évekre kialakult, Erkel Ferenc által véglegesített változatot szokás érteni - mutatnak rá, hozzátéve, hogy a széles közönség ugyanakkor nem ezt, hanem a darab Radnai Miklós, Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv által az 1935-ös bemutató alkalmával zenéjében, szövegében és dramaturgiájában is a kor igényei szerint átdolgozott változatát ismeri.



Bár az 1980-as években Németh Adamé karmester, majd Fodor Géza dramaturg munkásságának köszönhetően mind lemezen, mind színpadon történtek kísérletek az eredeti mű dramaturgiájának visszaállítására, ezek a szövegbeli változtatásokat megőrizték, és a zenét is ahhoz igazították. "Ezáltal egy olyan hibrid mű jött létre, amely továbbra is torzított formában közvetítette az eredeti darab gondolatiságát" - írják.



Az Operaház újranyitására készülő produkció most a Hunyadi László az MTA Zenetudományi Intézet és Szacsvai Kim Katalin által közreadott 2006-os kritikai kiadása nyomán készült, amely alapján Kocsár Balázs 2010/11-ben már vezényelte a debreceni Csokonai Színház előadását.



A darabot korhű látványvilág kíséri, a jelmez- és díszletterveket Lisztopád Krisztina jegyzi. A produkció ugyanakkor vetítéseket is használ, és az új színpadtechnika lehetőségeit is kihasználja.



Március 14-én a Magyar Nemzeti Balett veszi birtokába az Operaház színpadát, a Mayerling című neoklasszikus kosztümös balettprodukció színpadra állításával.



Sir Kenneth MacMillan a londoni Királyi Balett számára 1978-ban koreografált alkotása Habsburg Rudolf trónörökös és szeretője, Vetsera Mária bárókisasszony kettős tragédiával végződő szerelmi viszonyát dolgozza fel. A darabot, amelyet MacMillan Liszt Ferenc műveire koreografált, először 2004-ben mutatta be az Opera balettegyüttese.



A főszerepeket most többszörös szereposztásban Timofeev Dmitry és Balázsi Gergő Ármin, valamint Melnik Tatiana, Tanykapeva Aliya és Felméry Lili alakítják, az Opera Zenekarát Medveczky Ádám dirigálja.



A premiereket követően, március 15-én újraindulnak az Operaházon belül a vezetett túrák. A nemzeti ünnepen 10 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között másfél óránként indulnak a közönségforgalmi terekben vezetések magyar és angol nyelven.



Mint a közleményben kiemelik, az MVM úgy döntött, hogy az Operaházzal kötött stratégiai együttműködés keretében a 2023/24-es évadig támogatja a dalszínház tevékenységét és további 100 diákelődadás létrejöttét. A megújuló MVM OperaKaland az új bemutatók főpróbáinak megtekintését teszi lehetővé középiskolás osztályok számára. A sorozat március 11-én a Hunyadi László előadással kezdődik, amelyet másnap a Mayerling diákpremierje követ.

Borítókép: Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója (j) instruál Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának próbáján a Magyar Állami Operaházban 2022. március 8-án. Az operát Ókovács Szilveszter rendezésében március 13-án mutatják be.