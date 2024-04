Mintegy 100-120 rejtekhellyel rendelkezik, ahol például az épületomlás, földrengés, gázrobbanás és egyéb katasztrófa sújtotta területeken előforduló túlélési lehetőségeket, mentési munkákat imitálják. A bemutató során a mentőkutyások – persze csak képzeletben – helikopterrel vonultak a kárhelyszínre, ahol alpintechnikával, romkutató kutyák segítségével mentették meg a sérült személy életét.

A nyílt napon az alapítvány mentett kutyusait is megismerhették a látogatók, sőt örökbefogadásra is lehetőség volt. Mindezeken túl bemutatták az immár 24 éve folyamatosan épülő-bővülő kiképzőbázisról szóló kisfilmet is. A gyerekeket ugrálóvár, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület játékos vetélkedője, ügyességi feladatok és kutyás sorverseny szórakoztatta.