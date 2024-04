Ragyogó napfényes időben, vidám hangulatban rendezték meg a második FutiKutyik jótékonysági futóversenyt és sétát vasárnap Jászberényben. A Szeretlek Jászság Egyesület és a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete hívó szavára idén is sokan összegyűltek a Margit-szigeten, hogy egy nemes célt támogassanak. A rendezvény bevételét ugyanis három árva kutyákat segítő szervezetnek, a Kutyákkal az Életért Alapítványnak, az Álmom egy gazdi Állatmentő Alapítványnak és az Animal Help Alapítványnak ajánlották fel a szervezők és a versenyzők. A közösségi eseményen a felelős állattartáson túl a mozgás és az egészséges életmód fontosságára is felhívták a figyelmet.

Fotó: Pesti József

A szervezők képviseletében Sárközy Csabáné Béres Krisztina köszöntötte a versenyzőket, az önkéntes segítőket és a támogatókat, majd Dobos Réka válogatott parakarate sportoló tartott motivációs előadást. A karácsondi sportoló elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt, 2014. december 24-én autóbalesetet szenvedett, ami örökre megváltoztatta az életét. A nyaki csigolyái sérültek, melltől lefelé lebénult, így kerekesszékbe kényszerült. Réka azonban egy percig sem adta fel. Balesete előtt motorozott, versenyszerűen karatézott, ami az akaraterőt, a kitartást és a küzdőszellemet erősítette benne.

A hosszú ideig tartó gyógykezelések, rehabilitáció során arra törekedett, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a megváltozott élethelyzetből. Bebizonyította, hogy nincs lehetetlen, újra sportolni kezdett, kerekesszékes karate versenyzőként Európa bajnok 3. helyezett, ötszörös magyar bajnok, többszörös világkupa győztes, idén pedig felkerült a világranglista 8. helyére. Felidézte, hogy két éve myasthenia gravis-t, egy ritka autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála, aminek következtében életmentő műtéten esett át. Négy hónap múlva, mindössze hat karateedzés után 6. helyen végzett a világbajnokságon.

– Aktívan élem a mindennapjaimat, amiben nagyon sokat segít nekem a kutyusom is – mesélte Réka.

Dobos Réka válogatott parakarate sportoló (jobbra) történetéből sokan erőt merítettek

– Nincs lehetetlen, korlátaink csak a fejünkben vannak. Fejlődésünk érdekében lépjünk ki a komfortzónánkból. Merjünk küzdeni és kitartóak lenni – ezekkel a lélekemelő gondolatokkal inspirálta Dobos Réka a FutiKutyik résztvevőit. Közel száznegyvenen álltak rajthoz, a legtöbben négylábú kedvenceikkel, valamint az alapítványok árva kutyusaival teljesítették a kijelölt három kilométeres távot. Mindenki érmet, fényképet és ebédet kapott, a finom falatokból természetesen a kutyáknak is jutott.

– Nagyon jól éreztem magam a természetben. Az osztálytársaimmal és Málnával, a tacskómmal jöttem a versenyre, ahol új embereket ismerhettem meg – mesélte élményeit Németh Zalán Gergő. - Örülök, hogy részvételemmel segíthettem a menhelyi kutyáknak – kapcsolódott be a beszélgetésbe Tóth Luca Anna, aki egy árva ebbel indult a megmérettetésen. A jótékonysági rendezvényen 540 ezer forint adomány gyűlt össze, melyet egyenlő arányban osztottak szét a három alapítványnak.

A FutiKutyik eredményei:

1. Kapalyag Bence és kutyája, Hermina

2. Crespo Szofia Lola és kedvence, Iza

3. Hamar Zsolt és kutyája, Russzó