Kaiser Ottó fotográfus, a zsűri elnöke elmondta: a négy évvel ezelőtt indított kezdeményezés céljai változatlanok.

A pályázat amatőr és professzionális alkotók kameráján keresztül szeretné megmutatni, miért is lehetünk büszkék Magyarországra: tájainkra, természeti kincseinkre, építészetünkre, hagyományainkra, közösségeinkre.

A kiírás szerint három kategóriában lehet pályázni. A Természet és táj kategóriában Magyarország természeti kincseit, növény- és állatvilágát ábrázoló egyedi és sorozatfelvételeket lehet beküldeni.

Az Épített és tárgyi örökség kategóriában a népi építészeti emlékeket, műemlékeket, valamint korunk modern épületeit, városrészeit, köztéri szobrait, középületek belső tereit díszítő alkotásokat vagy egyedi művészeti alkotásokat megörökítő egyedi és sorozatfelvételeket várnak.

Az Életképek kategóriába a mindennapok büszkeségeit, apró emberi történeteket és pillanatokat, portrékat, városi és vidéki közösségek kulturális-, és sportéletét ábrázoló egyedi és sorozatfelvételeket lehet beküldeni.

A kategóriagyőztesek díja ismét nettó 1 millió forint; a második helyezetteket 500 ezer forint, a harmadik helyezetteket 300 ezer forint díjjal jutalmazzák. A szakmai díjakon kívül internetes közönségszavazásra is sor kerül, a közönségdíjak értéke mindhárom kategóriában 1-1 millió forint

- emlékeztetett Kaiser Ottó.

Mint felidézte, a fotópályázatot támogató partnerszervezetek - a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete - idén is különdíjakat fognak osztani.

A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri bírálja el, melynek elnöke Kaiser Ottó fotográfus; tagjai Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus; Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja; Potyó Imre környezetkutató, természetfotós, a 2020-as pályázat díjazottja; valamint Rizsavi Tamás fotográfus, a 2019-es pályázat közönségdíjasa.

A kiírás szerint pályázni 2021. október 19. óta készült fotókkal lehet a fotopalyazat.magyarorszag.hu weboldalon szombattól október 10. éjfélig.

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük, korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. Egy kép nem szerepelhet több kategóriában, valamint nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

A szakmai zsűri több ezer alkotásból választja ki a legjobbnak ítélt képeket. A kiválasztott alkotásokat albumban és kiállításokon is bemutatják a közönségnek.

Az eredményhirdetésre és díjátadóra várhatóan 2022 decemberében kerül sor. Bővebb információk a pályázatról a www.fotopalyazat.magyarorszag.hu weboldalon találhatók.