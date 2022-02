A Mediaworks Hungary Zrt. idén is meghirdette a Tündérszépek szépségversenyét, melyre Jász-Nagykun Szolnok megyei, tizennyolc és huszonkilenc év közötti hölgyek jelentkezését várjuk. A lányok fotózása kedden megkezdődött, fényképezőgép kattogása töltötte be a tiszaligeti Garden Hotel wellness részlegét. A lelkes szépségek elegáns és sportos ruhában, valamint bikiniben is pózoltak.

Már nem először jelentkeztem a Tündérszépek versenyére. Mindig szívesen térek vissza a fotózásra is, a jelenlegi helyszín viszont igazán lenyűgöző

– mondta a szolnoki Bolla Nikoletta.

A huszonhárom éves lány már rutinosan mozgott a fényképezőgép előtt, ismerte a számára előnyös beállításokat is.

Tóth Adrienn egy kisebb bőrönddel érkezett a helyszínre. A legmegfelelőbb ruha kiválasztásában munkatársaink tanácsát kérte.

Otthon nem tudtam dönteni, mivel a helyszínt nem ismertem előre. Így igyekeztem különböző színű és fazonú darabokat elhozni, hogy biztos legyen alkalmas közöttük

– magyarázta.

Eleinte kissé félénken húzta elő a ruhákat, majd megtetszett neki a fotózás hangulata, így a sportos és elegáns után már csak a bikini maradt.

A konditerem nem tűnt hétköznapi helyszínnek, a medence partján igazán jól éreztem magam

– számolt be élményeiről.

A kisújszállási Szekeres Alexandra Vivient párja kísérte el. Elmesélte, hogy egyik rokona fotózásain rendszeresen modellkedik, mely mosolyán és mozgásán is látszott. Élénk színű elegáns ruhájában is készülhettek fotók.

Nagyon jól éreztem magam, gyorsan eltelt ez az egy óra, kíváncsian várom, hogy láthassam a képeket

– mondta izgatottan.