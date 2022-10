Korunk egyik legnagyobb fenntarthatósági kihívása a csomagolások újrahasznosítása és visszaforgatása a gazdaságba. Ehhez kapcsolódva különleges kampányt indított a HELL cégcsoport, októberben látványos közterületi installációt állítottak fel. Három forgalmas villamosmegálló – 4-es, 6-os villamos Corvin-negyed, Harminckettesek tere és Király utcai – alakult át visszagyűjtő ponttá. Ott lehet megtalálni azokat a speciális tárolókat, melyek az összepréselt aludobozok begyűjtésére szolgálnak.

A hirdetőtábláknak látszó gyűjtőkön aludoboz prés is található, hiszen a kiürült dobozok méretének csökkentésével is a fenntarthatóságot szolgálják. Az installáció tetején egy LED -es számlálón követhető, hány aludobozt dobtak már be, a halmozódás során egy kerékpár is kirajzolódik.

– A HELL ENERGY Magyarország Kft. egyike azon magyarországi vállalatoknak, ahol a fenntarthatóság nemcsak elméleti szinten része a vállalati filozófiának, hanem egyben stratégia épül rá és az valódi tettekben mutatkozik meg.

A fogyasztók ma már joggal várhatják el a legnagyobb piaci szereplőktől, hogy felelősségtudatos döntéseikkel óvják a bolygót, és példát mutassanak más vállalatok számára is

– mondta el a kampányt bemutató eseményen Mihály Eszter, a HELL cégcsoport CSR menedzsere.

A cél nemcsak az, hogy rászoktassák az embereket a közterületi szelektív gyűjtésre, hanem az is, hogy megmutassák a fogyasztóknak, hogy kis mozdulattal is segíteni tudnak.

– Egy újrahasznosított aluvázas kerékpár közel háromszáz aludobozból készül. Pontosan a bicikli alapanyaga miatt döntöttünk mi is úgy, hogy bringákat adományozunk az Igazgyöngy Alapítvány számára a kidobott aludobozok alapján.

Így közvetve bárki részt vehet a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javításában, közösen dobhatjuk össze a guruló támogatást. Nem elég csak beszélni arról, miért fontos az újrahasznosítás, hanem segítenünk kell átélni a lehető legtöbb embernek, hogy van értelme a dolognak

– tette hozzá.

Az alapítvány időközben fenntarthatóság témában rajzversenyt hirdet, a kerékpárokat a nyertesek kapják majd meg.

A HELL nagyszabású kampányának keretében október 31-ig segíthet bárki az aludobozok bedobásával, így nemcsak a körforgásos gazdasághoz tesz hozzá az ember, hanem ahhoz is, hogy a hátrányos helyzetben élő gyermekek kerékpárhoz jussanak.