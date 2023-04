Agresszív autósok, a szabályokra fittyet hányó e-rolleresek, notorius gyorshajtók és a kreszről semmit sem tudó biciklisek. Mindannyian ismerjük őket, nemcsak megkeserítik a szabálykövetők életét, de viselkedésük súlyos balesetekhez is vezet.

Persze más gondok is akadnak az utakon. Talán el se hinnénk, de Szolnokon főleg a női sofőrök dudálnak a tanulóvezetőkre, és jobbára ők azok, akik ha úgy adja a helyzet, be is mutatnak nekik.

A vármegyeszékhely közlekedési kultúrájáról Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélgetett Debreczeni Norbert gépjárművezető szakoktatóval.