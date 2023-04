Nagypénteki kolompolásra buzdítják Rákóczifalva apraját-nagyját.

Egykor a településen élénken éltek a húsvéti hagyományok. A fiatalok hangos csörömpöléssel járták az utcákat, hogy elűzzék a házakból a férgeket, a patkányokat, kígyót, békát és nem utolsó sorban a rontást. Ezt az egykori vidám programot 2017-ben élesztette újjá az Örök Ifjak Csoportja.

– Még az én szüleim is mesélték a régi kolompolásokat, de az én most negyven év körüli gyermekeim is voltak ilyen vonulásokon – mondta Mondi Béláné csoportvezető. – Szerettük volna, ha ismét hagyománnyá válik ez a népszerű program. Minden évben megtartjuk, még a pandémia idején sem maradt el, csak akkor arra buzdítottuk a lakosokat, hogy a meghirdetett időpontban saját kertjükben kolompoljanak, zajongjanak, és küldjék el róla a fényképeket.

Az utóbbi időben minden generációt megmozgatott ez az esemény a legkisebbektől a nyugdíjasokig, egyre többen vettek részt e hagyományőrző vonuláson.

A menet 18 órától indul a Varsány Közösségi Ház elől, kereplővel, csörgővel, kolomppal, rossz fazékkal hangosan zajongva.