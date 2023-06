Túrkevén továbbra is nagy hagyománya van a kerékpározásnak. Nemcsak a településen járnak biciklivel a túrkeveiek, de város- sőt országhatáron túlra is eljutnak időnként biciklizve. Már kétszer megrendezték a Tour de Keve eseményt, az első kihívás keretében tavaly Nagyszalontára, testvérvárosukba gurultak el, a napokban pedig lezajlott a második kevi kihívásuk. Ezúttal határon belül maradtak, a résztvevők a túrkevei ifjúsági táborba, Recskre indultak, s most is letekertek egy százötven kilométeres túrát.

– Közel ötvenen indultunk neki a hosszú túrának reggel hat órakor, az első csapat már kora délután megérkezett a recski táborba. A többiek is hősiesen tekertek és vacsora előtt mindenki épségben „begurult" – számoltak be a szervezők. Nagyon örülünk, hogy együtt tölthettük ezt az időt és reméljük, mindenki jól érezte magát. Szeretnénk még további túrákat tervezni, de biztos több napra megyünk majd – tették hozzá.

A hosszú, fárasztó kerekezés után a recski táborban jó volt a hangulat, örömmel fotózkodtak a túrázók

Forrás: Kerékpáros Tour Keve

A túra alapja egy jó kerékpár volt, kellet hozzá egy nagy adag elszántság, de természetesen nagyon sokan segítettek abban, hogy ez a közösségi program sikeresen záruljon. Voltak olyanok, akik csak a táv egy részét teljesítették, s olyanok is, akik megérkezés után még „felugrottak" a Kékestetőre, mindenki célja a saját teljesítőképessége határának feszegetése volt. A fáradtság ellenére, minden résztvevő kitűnően érezte magát.

Útközben...

Forrás: Kerékpáros Tour Keve

A kerékpáros életérzés továbbra is marad Túrkevén, a tervek szerint ősszel megrendezik a III. Tour de Keve kerekezést, s valószínűleg lesz harmadik kihívás is.