Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Díjban részesült nemrég dr. Pataki Mihály, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium címzetes igazgatója. Az intézményt több mint két évtizedig rendkívül sikeresen irányító szakember nagyon sokoldalú közéleti pályafutással dicsekedhet. Intézményvezetői munkája mellett szakértőként sokat tett a vármegye közoktatásának fejlesztéséért, ötvenöt éves pedagógiai pályafutása végig a Jászkunsághoz kötődik.

Sokoldalúságát bizonyítja a Vadászkamarában, vagy éppen a Magyar-Japán Baráti Egyesületben végzett munkája, de sportolóként is a legmagasabb szinten teljesített, mint a DEAC és a Szolnoki Olajbányász kosárlabda-játékosa. Sikeres életútjának mindig is meghatározó alapja volt a biztos családi háttér. Bármerre jár, volt diákjai, az egykori szülők, diákjaiból lett szülők, korábbi kollégái és munkáltatója ma is tisztelettel veszik körül.

A Szoljon.hu podcastjében Turcsányi János beszélgetéséből ismerhetjük meg közelebbről dr. Pataki Mihály életútját.

