Dr. Pazsa Kornélia, a szolnoki StellaNelly lakásbutik és webshop tulajdonosa közel öt évvel ezelőtt hagyta el a jogász pályát, hogy álmait megvalósítsa. Akkoriban hozta létre a lakásbutikot Szolnokon, ami most is egyedülálló. A ruhadarabokat Olaszországból szerzi be.

– Kislány koromban is állandóan a ruhák érdekeltek, a színek, hogy mit mivel lehet és érdemes viselni. Ez tinikoromban csúcsosodott ki, a sminkeléssel, öltözködéssel kapcsolatos kérdéseikkel hozzám fordultak a barátnőim. Viszont mindig azt hallgattam otthon a szüleimtől, hogy legyen diplomám, így megszereztem azt és el is helyezkedtem a fogyasztóvédelemnél. A kreativitásom viszont utat tört magának – mesélte a kezdetekről Nelly.

Három évvel ezelőtt elvégezte a szín- és stílustanácsadó képzést. A 2023-as nyár trendjeiről is kérdeztük, melyet láthatóan áthatott a Barbie film által generált rószaszín „őrület”.

– Amúgy is imádom a pinket bár sokáig nem hordtam, de aztán egyre inkább a ruhatáram része lett. A Barbie filmben is elhangzik, hogy a pink mindenhez passzol és tényleg. Bár ezt azzal helyesbíteném, hogy a rózsaszín valamely árnyalatai közül minden színtípus talál megfelelőt. Alapvetően négy színtípus van, melyeket az évszakokról neveztek el, ezeknek további három-három alcsoport tartozik. Színkendőzéssel derülhet ki, hogy ki melyiknek a képviselője – fogalmazott.

Nyáron a lenruhák is divatba jöttek, melyek kényelmes viseletet biztosítanak és már a munkahelyeken is egyre többen hordják. A minta elvonja a figyelmet az anyag milyenségéről. Lehet szoknya vagy nadrág, póló vagy akár ujjatlan felső. De hogyan pakolhatunk össze egy nyaralásra úgy, hogy csomagunk praktikus is legyen?

– Én először kirakok a földre mindent, amit szeretnék vinni. Az körülbelül ötször annyi, mint amire szükség van. Majd szetteket állítok össze egy nadrágot például kétszer is viselhetek. Az utazáshoz kényelmes ruhára van szükség és már csak a közbülső napokra kell válogatni. Ekkor jön az, hogy átgondolom a programot, a vacsorához csinosabban öltözök fel, mint a városnézéshez. És végül, ami a padlón marad darab, valóban elég egy hétre. Minden passzol mindenhez. Az itthon összeállított szettet akár a helyszínen át is kombinálhatom – szólt a színtípus szerinti öltözködés előnyeiről a „stílusnagykövet”.

Az alapdarabok között megemlítette a gumis derekú szoknyát és nadrágot, mellyel nem lehet mellélőni. Szerinte a telt alkatoknál a tunika is ideális választás, melyet övvel lehet karcsúsítani. De az ősz közeledtével kiemelte, hogy szívesen visel színes garbókat is.

A hangsúly a színeken van. Sokan öltöznek feketébe, barnába, bézsbe, aki hozzám betér próbálok mindenkit színesíteni

– emelte ki küldetésként.

A stílusnagykövet szerint divatbakik régen és most is vannak, de jelenleg a megjelenés és maga a divat is tág teret enged az öltözködésben.