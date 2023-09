Mint a beszélgetésből megtudtuk, az Élet Iskoláját több mint 30 éves tanári múlt és az élet adta lehetőségek ihlették. Hamar Márta pedagógus, coach, pénzügyi mentor célja, hogy a fiatalok olyan képességeket is elsajátítsanak, melyekre az iskolában kevésebb lehetőség adódik.

Mindig is tanítottam, mellette viszont vállalkozóként pénzügyekkel foglalkoztam, és az a gondolat járt a fejemben, hogy ezt a sokrétű tapasztalatot hogyan tudnám átadni a fiataloknak. Egy nagyon gyakorlatias és valóban az életre nevelt rendszeren keresztül szeretném a diákokat rávezetni egyes tevékenységekre

– mesélte Hamar Márta pedagógus.

– Azt tapasztalom, hogy az iskolában nagyon sok lexikális tudást megszereznek a tanulók, mindaz viszont, ami a nagybetűs élethez szükséges, sokszor hiányzik. Jómagam úgy vélem, hogy a kettő kiegyensúlyozza egymást. Éppen ezért jött létre az Élet Iskolája is, aminek fő feladata, hogy workshopok keretében négy fontos pilléren keresztül átadjuk kollégáimmal azt az ismeretet, ami elengedhetetlen az élethez.

A projekthez már több iskola is kapcsolódott, akik egytől-egyig nyitottak az órák utáni workshopokra.

– Négy nagy témacsoportot képzeltem el, ami egytől-egyig nélkülözhetetlen. Ilyen az önértékelés, a kommunikáció, a pénzügyi tudatosság és az egészség nevelése – folytatta tovább a pedagógus.

– Évtizedes tanári munkám során azt tapasztaltam, hogy a diákok többsége önértékelési problémákkal küzd, ezért fontos, hogy tisztában legyenek saját erősségeikkel és céljaik kitűzésével. Ehhez kapcsolódva egy kommunikációs feladatokból álló tematikát is kitaláltam, hiszen az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megtanuljunk jól kommunikálni társainkkal, barátainkkal, családtagjainkkal és a kollégáinkkal.

– Azt gondolom, arról is fontos beszélni, hogy milyen viszonyban vagyunk a pénzzel. Jó eredmény, hogy az iskolákban már szó esik a témáról, azonban ez még mindig csekély dolognak számít. Nem utolsó sorban pedig az egészségünk megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk majd foglalkozásaink során. Az iskola számos információt és ismeretanyagot átad a gyerekeknek, ezeket szeretnénk gyakorlati tudással kiegészíteni.

Hamar Márta arról is beszélt, hogy ezek a kilencven órás workshopok már most igen népszerűek a szolnoki iskolák körében, több intézménnyel is kapcsolatban állunk. Az ötletnek köszönhetően pedig olyan szakértőket sikerült bevonni, akik szakterületükön elismert szakembernek számítanak. Együtt dolgozunk majd Fodor Andreával, aki coach és szociálpedagógus, Sebestyén Andreával, aki kommunikációs tréner és Leskó Annával, aki edző és gyógytestnevelő, illetve az egészséges életmód nagykövete.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.