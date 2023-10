A fővárosba indult, hogy megtalálja, amit keres, majd a szálak visszavezették őt a gyökereihez. Haza, Öcsödre. A fiatal festőművész Budapesten igyekezett tudást és tapasztalatot gyűjteni, nevét mégis akkor kezdték igazán megismerni, amikor visszaköltözött szülőfalujába.

– Mindig is szerettem rajzolni, festeni, egyenes útként tekintettem erre. Ennek fényében választottam a továbbtanulási irányokat is. A szolnoki Széchenyi István Gimnázium rajz tagozatán végeztem. Innen a Képzőművészeti Egyetem volt a cél, de ez nem sikerült azonnal – kezdte Pap Gábor. Érettségi után néhány évnyi útkeresés következett. – Elvégeztem egy grafikusképzést, de éreztem, hogy a művészettel kell foglalkoznom. Bár azzal is tisztában voltam, hogy ehhez képeznem, fejlesztenem kell magamat – részletezte a fiatal művész.

Gábor komoly erőfeszítéseket tett, hogy sikeresen felvételizhessen a Képzőművészeti Egyetemre, kitartását siker koronázta.



– Igaz, hogy csak harmadjára, de végre bekerültem. Minden hitemmel és szorgalmammal együtt „beleálltam” az egészbe – mesélte Gábor. Az egyetemi évek alatt szépen építette fel stílusát az alapoktól, hamarosan sajátos szemléletmódja is megszületett, amelyet tanárai, mesterei és hallgatótársai is pozitívan fogadtak.

Persze voltak olyanok is szép számban, akik egyáltalán nem tudtak azonosulni vele, de igyekeztem leginkább csak a saját hangomat meghallani

– mondta.

Az öcsödi fiatalember abban az évben diplomázott, amikor a koronavírus-járvány miatt csak online vizsgázhattak a végzősök.

– Csupa kiváló eredménnyel végeztem, a diplomamunkám a legjobbak közé került. Szakonként csak két-két embert választanak. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra, ami azzal járt volna, hogy a vizsgára készült műveimet kiállítják. Ám a vírushelyzet miatt ez akkor nem valósult meg. És sajnos azóta sem – magyarázta.

Gábor elárulta, ezek a munkák négy méter húsz centiméter magasságú alkotások, szélességük pedig változó, másféltől két és fél méterig terjed. A széleik szándékosan szabálytalanok.

– Ezek a legnagyobb munkáim, vázlatfüzetben készült apró rajzok felnagyítva – magyarázta a fiatal festő, majd elárulta, nehéz időszakot élt meg a diploma után.

– Valahogy élnem kellett, dolgoztam szakácsként, majd építkezéseken. Épületek díszítőelemeit restauráltuk. Ezek izgalmas munkák voltak: budai vár, Lánchíd, esztergomi bazilika. Ám idővel éreztem, hogy rendkívül meg­visel ez az életvitel. Rengeteget dolgoztam, egyre kevesebb időm maradt az alkotásra és arra, hogy hazalátogassak – mesélte.

Pap Gábor kiemelte, a gyökerei, az otthona mindig is nagyon sokat jelentettek számára.

– Amikor végleg besokalltam a budapesti léttől, felszámoltam mindent, és hazaköltöztem. Ekkoriban hunyt el a nagymamám, így elkezdtem foglalkozni a házával. Szóba sem került, hogy megválunk tőle, rengeteg emlék, élmény fűz hozzá minket – mondta. A festő erősen kötődött a nagymamájához. – A beszélgetéseink rendkívül inspiráltak engem. Az az egyszerűség, ahogyan a világot látta és ahogyan választ adott a túlbonyolított kérdésekre, témákra, nagyban táplálták az én művészi látásmódomat is – mondta.

Szépen lassan felújította a házat, és ott rendezkedett be az új életre.

A hazaköltözés előtt az egyetemen maradt munkáimmal is tennem kellett valamit, hiszen ott tároltam őket. Az első gondolatom az volt, hogy elpusztítom mindet, eléggé elkeseredett voltam ehhez

– mondta, ám barátai, akiknek a segítségét kérte, lebeszélték róla. Inkább szerveztek egy egynapos kiállítást.

Számos fotó készült erről, melyekkel Gábor a közösségi médiában is bemutatkozott. Így fedezte fel őt az Artkartell kurátora, Rieder Gábor, aki azonnal látta a fantáziát a fiatal festőben.

– Biztatott, hogy alkossak továbbra is, és idővel ismét megkeres, hogy lássa, hol tartok. Misszióként tekintettem az egészre, örömmel vetettem bele magamat a munkába – részletezte a festő. Ezután felgyorsultak az események. A kurátor egy alkalommal autóba ült és személyesen nézte meg Gábor munkáit, melyekből tavasszal kiállítást szerveztek Buda­pesten.

– Elképesztő érzés volt. Erre az eseményre természetesen kisebb képeket készítettem, a teremhez, ajtókhoz méreteztem, és természetesen a szállíthatóságot is figyelembe vettem – részletezte. A festőművész manapság határozottan látja a jövőt, ami örömmel, büszkeséggel tölti el. – Jövő tavasszal is lesz egy új kiállításom. Idén decemberben pedig a Ludwig Múzeumban láthatják a munkáimat, az Esterházy-díjasok eseményén, ahol jelöltként is részt veszek. Ez különösen izgalmas számomra!



A „csúnya, de szerethető” képek titka Gábor az egyetemen kép­grafika szakra jelentkezett, de idővel teljesen a festés irányába mozdult. – A diplomamunkáim is nagy méretű olaj-akril vászonképek. Nagyjából minden megihlet, képek, logók, családi fotók, ereklyék. Alapvetően a nonfiguratív, absztrakt irányon indultam el, de éreztem, hogy kell még valami, ami a stabilitást képviseli. Ezt a látásmódot igyekszem megjeleníteni a képeimen. A látszat ellenére minden elem összefügg valahogyan és egészet alkot – magyarázta.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.