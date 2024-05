Bővítette munkagépparkját nemrégiben Tiszajenői önkormányzata használt, de működőképes eszközök beszerzésével. A cél az volt, hogy saját erőből is meg tudjanak valósítani olyan fejlesztési feladatokat, melyek jelentős költséggel járnának, ha külső vállalkozót kellene felkérni hozzá, és pályázati lehetőség híján nagyobb összegeket nem is tudnak beruházásokra fordítani.

A pótkocsit Szabó Sándor, az önkormányzat munkatársa mutatja, aki az új eszközöket működteti, és ha úgy adódik, szereli is

Fotó: Nagy Balázs

Egyik új eszközük egy billenős pótkocsi, melyet bruttó másfél millió forintért vásároltak meg Besenyszög önkormányzatától. Mielőtt a településre hozták volna, az előző tulajdonos le is ellenőrizte a pótkocsi állapotát, hogy az garantáltan működőképes legyen.

Tiszajenő rendelkezik olyan traktorral, mellyel a pótkocsit vontatni tudják. Így nagy hasznát veszik most folyó nagyszabású projektjüknél, a leendő emlékpark kialakításánál is. Az e célra megvásárolt porta földjéből eltávolítják az elburjánzott gyökérzetet, a pótkocsinak köszönhetően pedig el is el tudják szállítani azokat.