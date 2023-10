Csomor Gábor Attila szolnoki mesterszakács sok országban öregbítette már a magyar konyha és saját maga hírnevét. Legutóbb Párizsban tette ezt, nagy-nagy örömére azoknak a szerencséseknek, akik a jövő évi olimpiát népszerűsítő nemzetközi gasztronómiai faluban megkóstolhatták főztjét, az Eiffel-tornyot csodálva panorámaként.

A séfet a párizsi kaland részletei mellett arról is megkérdeztük, hogyan látja a hazai, azon belül is a szolnoki vendéglátás helyzetét, mit kellene változtatni a szakképzésben, hogy a következő szakácsgenerációk is versenyképesek legyenek itthon és külföldön. Megtudhatjuk tőle továbbá azt is, mi a legfontosabb világtrend a gasztronómiában. Kiderül az is, mire figyel egy mesterszakács, amikor vendég egy étteremben, mit főz otthon a családnak és miért fontos szerinte, hogy összejöjjünk egy közös főzésre.

A Szoljon.hu podcastjében Turcsányi János beszélget a szolnoki „konyhafőnökkel”.

