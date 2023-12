– Mikortól kezdtek el terjedni a mindennapokban a digitális eszközök? S mikortól vezették be ezeket az oktatásba?

– Már az előző évezred végén kezdődött a digitális technikák terjedése, először a televízió nyert teret, a kétezres évek elején aztán kezdték bevonni a számítógépeket az oktatásba. Ekkor már a családoknak otthon is volt számítógépe. Az internet terjedésekor és az okostelefonok megjelenésekor aztán berobbant a digitalizáció.

– Mik azok az okoseszközök?

– A legnépszerűbbek az okostelefonok, a munkához asztali számítógépet vagy laptopokat használnak legtöbben és egyre több emberen láthatunk manapság okosórát. Már vannak okoshűtők, egyre gyakoribbak az „intelligens" háztartási berendezések, s ami ezt az egészet összekapcsolja, az az úgynevezett okosotthon.

– Hogyan lehet az eszközöket bevonni az oktatásba?

– Ez attól is függ, hogy az iskolának milyen a felszereltsége. Ami biztos, hogy nehéz tartani a tempót a legújabb technikai vívmányokkal. Nálunk egyértelműen a számítógép használat emelkedik ki a többi közül. A digitális kultúra tanórákon használjuk ezeket, de a hordozható eszközöket más tantárgyakba is bevonhatjuk, ezek a diákok tájékozódását segíti, a pedagógusoknak pedig megkönnyítik a munkát.

– Milyen korosztálynak tanítasz informatikát, digitalizációt?

– Nyolcéves kortól tizennégy éves korig, alsó- és felső tagozaton tanítok. Manapság már nem klasszikus informatikát tanítunk, az eszközök használatáról, azok hatásairól is sokat beszélgetünk.

– Valóban segít a digitalizáció a diákoknak?

– A gyerekek, amikor mi találkozunk velük, akkor már bőven ismerik ezeket az eszközöket. Televíziót biztosan néznek, de manapság számítógépet, telefont is fogtak már a kezükben nyolcéves koruk előtt. Úgy állunk hozzá, hogy lehetőséget látunk ezekben az eszközökben, nem lehet azokat kihagyni, hiszen az iskola életre nevel, aminek része a digitalizáció. Természetesen vannak előnyei és hátrányai is, ha okosan használjuk, s erre megtanítjuk a gyerekeket is, akkor mindenképpen pozitív a hatásuk.

– Mik a tapasztalatok? Mennyire szeretik a gyerekek, mennyire támogatják ezt a szülők?

– A gyerekek nagyon kedvelik, nagyon lelkesek. A szülők is látják a lehetőséget, hiszen tudják, hogy a gyerekeiknek szükségük lesz ezekre. Természetesen függ attól, hogy hány éves a gyerek. A szülők próbálják felvenni a tempót, s igyekeznek szabályokat is szabni. Sajnos olyan is van, akik nem korlátozzák. Nagyon fontos, hogy fokozatosan kell teret engedni a gyerekeknek az okoseszközök használatában.

– Egyre nagyobb erre az igény. De hogyan lehet egészséges keretek között tartani ezek használatát?

– Természetesen nem szabad megfeledkezni a személyes kapcsolatokról, amelyek a digitalizációval némileg háttérbe szorulnak. Látni kell a digitalizáció előnyeit, hiszen általa nagyon gyorsan elérhetővé válik a tudás, melyet eddig szigorúan „be kellett biflázni". Én személy szerint figyelek arra, hogy a személyes kapcsolatok is megmaradjanak, buzdítom arra a gyerekeket, hogy beszélgessenek egymással. Meg kell tanulniuk azt is, hogy szóban is meg tudják állni a helyüket. A legfontosabb, hogy stabil egyensúlyt kell tartani az online és offline élet között.

– Arról beszéltünk, hogy a digitális világ a gyerekek hasznára lehet. De hogyan segíthetik ezek egy pedagógus munkáját?

– Az idősebb korosztály például együtt tanul a fiatalokkal. De a kérdésre válaszolva, elmondhatom, hogy több lehetőség létezik erre. Van például olyan alkalmazás, amellyel szabadulószobát lehet létrehozni, ez ugye népszerű a fiatalok körében. Vannak olyanok, melyeken keresztül különböző feladatokat kell megoldani, miközben felkeres egy-egy helyet, épületet, ahhoz kapcsolódó kérdésekre keresnek választ, vagyis az életben való helytállást tanulják meg. Vannak népszerű kvízjátékok is. Nagyon fontos szempont, hogy a pedagógusok tájékozottak legyenek azokban a témákban, amelyek a gyerekeket érdeklik. A digitális világ valamilyen szinten kapcsolatteremtés is a fiatalok felé, ha az ő nyelvükön fogalmazzuk meg az adott tananyagban a példákat, akkor könnyebb a tanulás és a tanítás is.