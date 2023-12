Ferenczi József pirotechnikus évek évek óta szervezője és felelőse többek között a vármegyeközpont szilveszteri tűzijátékának is, immár kereken harminc éve foglalkozik a rendezvények e látványos kellékeivel. Üzletében szép színes dobozok fogadják a vásárlókat, de e mellé tájékoztatást is kapnak a biztonságos használatot illetően. Sőt, az egyes fajták működését videón be is mutatják.

Jöttek is a vevők. Polyák Lajos például lányával, Emmával jött beszerezni az év végi kellékeket. Négy telepet vettek, melyeket Szajolban fognak ellőni családi körben, de a lány egy barátnője is élvezheti. Emma választott, mint mondta, neki fontos, hogy színes legyen és magasra lehessen lőni.

Ördögpatron, földön pörgő tornádó, recsegők, kis pálcás rakéták, római gyertyák és színes füstök – ezekkel a gyerekek maguk is jól szórakozhatnak, felnőtt felügyelettel persze.

A komolyabb eszközöket a rakéta szettek vagy a bombetta telepek képviselik. Mint megtudtuk, most a nagy telepek a legnépszerűbbek, ezek egy indítással magasabb lövésszámot produkálnak, akár másfél perces műsort is biztosítanak.

– A rakéta szetteket még ma is nagyon sokan úgy akarják használni, hogy leszúrják a földbe, amit még jól meg is taposnak, csakhogy így nem tud elrepüli. Nem csoda, ha aztán panaszolják, hogy szétrobbant a földön – árulta el Ferenczi József. – A rakétának az a helyes indítási módja, hogy vagy üres pezsgős, üdítős üvegbe – nem műanyagba! – vagy akár egy ellőtt bombetta telepbe állítjuk bele, majd az indítószálat vihargyújtóval meggyújtjuk.

Arra persze figyelni kell, hogy biztosítva legyen a szabad kilövés, tehát ne a rózsabokor tövéből, a lámpa vagy fa alá rakva indítsák el a tűzijátékot a felhasználók. Megtörtént az is, hogy valaki a gyalogátkelőnél tűzijátékozott, de a fölötte lévő jelzőlámpát lőtte telibe, amelyről ráadásul úgy pattant vissza, hogy el is találta őt. Egy ismerős pedig a szőlőültetvény szélén a homokba szurkálta le az összes rakétát, aztán fáklyával akarta beindítani, majd mesélte, hogy a fele szétrobbant a földön. A telepeket rögzítsük, hogy ne mozduljon el működés közben. Megesett, hogy fejjel lefelé tették a földre a bombettát, elindították, de mivel a föld felé lőtt ki, felborult és elkezdett körbe forogva lődözni, az helyszínen tartózkodók meg menekülhettek előle. Kézből sem szabad indítani, de erről is elfeledkeznek némelyek. Sőt, még manapság is keresik a petárdát, most is volt nálam valaki, és csodálkozott, mikor mondtam, hogy azt húsz éve betiltották.

József is megemlítette, hogy szilveszterkor a kutyákra is vigyázni kell, de gondos gazda kutyája nem tud elszökni.

Ferenczi József be is mutatja a vevőknek, hogyan kell elhelyezni a telepeket és a rakétákat

Fotó: Nagy Balázs

– Szobában vagy zárt helyen kibírja ezt az egy éjszakát a kutya. Nekünk is van, Szeder a neve. Az eb és a tűzijátékozás nem zárja ki egymást, hozzá is lehet szoktatni őket. A mienk volt, hogy elkapta és elszaladt a leszúrt recsegő-ropogó római gyertyával. A vadászkutyák sem rémüldöznek a lövés zajától.