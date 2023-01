Villámgyorsan gazdát cseréltek a házak

Jászfelsőszentgyörgy már korábban felkerült a falusi csok településlistájára. A községet érintő változásokról Zelenai Tiborné polgármestert kérdeztük.

– A támogatás hatására villámgyorsan elkelt szinte minden eladó ház a faluban. Bizonyos fokú áremelkedést is tapasztalunk az ingatlanpicon, ami jó az értékesítőknek. Nagyon sok család házfelújításba kezdett. Szép, igényes lakókörnyezetet alakítanak ki a fiatalok, ami természetesen a településképet is javítja. Nőtt a családalapítási kedv, ezért volt szükség a bölcsőde kialakítására. Szeptember közepén indult az első csoport tizenkét fővel, jövő héttől pedig már a második csoportba is várjuk a gyerekeket – osztotta meg tapasztalatait Zelenai Tiborné.