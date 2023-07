Dudás Éváék másfél hete árulják a nagy terelői hagyományokkal bíró Medgyesegyházáról való finomságot. Úgy tűnik, most nem nőttek olyan hatalmasra, nemigen látni náluk sem jól megtermett példányokat, a nyolc-tíz kilós termésekből viszont kedvünkre válogathatunk.

A melegben egyre több dinnye fogy, mind jobban keresik az emberek, jegyezte meg a kereskedő.

Idén inkább darabolva viszik, van, aki fél, negyed dinnyét kér.

– Most nem jellemző, hogy nagy dinnyét egészben visznek haza, inkább többször jönnek szeletekért az emberek. Van, aki minden nap megfordul nálunk. Egyébként finom az idei dinnye – számolt be róla dudás Éva. – A sárgadinnyét is viszik, a sárgabélűt egyelőre jobban, mint a zöldbélű cukordinnyét, mely valamivel drágább.

Dóczi János őstermelő klasszikus Rubin fajtájú görögdinnyével foglalkozik, de termesztenek sárgát és cukorbélű dinnyét is. Feleségével a szolnoki piacon és Tiszakécskén is árusít.

Azt azért nem mondhatjuk, hogy annyira nagyon jó a termés, sok dinnyének elszárad a szára, ezek után pedig nem érik tovább. Folyamatosan öntözni kell

– árulta el Dócziné Túró Aranka.

– Még nincs túl nagy forgalmunk, inkább majd ha lejjebb megy a dinnye ára. Szegények az emberek. Szolnokon sokan is vagyunk dinnyeárusok. De aki ismer minket és kóstolja a dinnyénket, az vásárol többször is. Jobb az íze, mint amit a boltban a kereskedőktől lehet venni, mivel azok napokig ott állnak, mi pedig frissen hozzuk.

A magyar dinnyék sokkal finomabbak, mint amit külföldről hoznak be, mivel a hazait érett állapotban szedik le, míg a külföldi a kamionban érik be

– hangsúlyozta Dóczi János.

– Az idén valamivel kisebbek a dinnyéink, az első kötésekből eredők főleg, az időjárás a növekedést visszafogta. Túl nagy a nappali és az éjszaka közötti hőingadozás. Mennyiségre is kevesebb, és bár tavaly ízletesebb volt, az ideiek is finomak – mondta a termelő.

Szólt a megemelkedett termelési költségekről is, mint mondta, drága a permetezőszer is, ráadásul nem is jók a mostaniak, védekezni viszont kellett a gombabetegségek ellen. Sárgadinnyével jobban megéri foglalkozni, az jobban viseli a klímaváltozást is.

Huber István fegyverneki őstermelőnél általában jókorára megnőnek a görögdinnyék. Most is vehetünk 15-20 kilós kilogrammos példányokat.

– A dinnyék nagyon finomak most – nyilatkozta a termelő.

Két hete már a sárgabélű görögdinnyét is árulom, ebből is láttam a földön 25 kiló körülit is.

– A sárgadinnye viszont már kifutóban van. Múlt héten lényegében eladhatatlan volt, olyan mennyiség termett, két hét múlva viszont már nem lesz belőle. A görögdinnyét én minden évben szakaszosan ültetem, így sokáig kitart, de aki nem így járt el, annál augusztus elejére le fog érni – vetítette előre Huber István.

Azt is elmondta, vevőből nincs hiány, vannak visszatérő vásárlói is, de most nála is általában fél vagy negyed dinnyét vesznek.