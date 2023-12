Soron kívüli ülést tartott Szolnok közgyűlése csütörtökön, melyeket egytől egyig megszavaztak a döntéshozók. Az év utolsó képviselő-testületi tanácskozásán több jelentős nagyságrendű beruházás elindításáról határozott a fórum, megkezdődhet a pályázatok előkészítése.

A TOP Plusz program keretében az ötezer fő feletti településeknek szóló, épületenergetikai fejlesztéseket támogató felhívások kivételével, minden egyéb pályázati felhívás megjelent, s a kitöltő programok elérhetővé váltak. Az infláció további negatív hatásainak minimalizálása érdekében szükséges volt néhány, várospolitikai szempontból fontos, már megfelelő előkészítettségi szinten lévő projektjavaslat kidolgozása és pályázati formában történő mielőbbi benyújtása.

Megkezdődhet tehát olyan beruházásokra vonatkozó pályázati támogatások lehívása, melyeket a világjárvány, majd az orosz-ukrán háború okozta inflációs hatások következtében, a takarékossági intézkedések okán „parkolópályára” helyeztek.

A december 21-i soron kívüli ülésen a közgyűlés nyolc, a városra és térségére vonatkozó pozitív határozatot hozott. Eszerint három- és félmilliárd forintból felújíthatják, részeiben átépíthetik a szolnoki belvárosi vásárcsarnokot. A Verseghy Ferenc Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére, belső terek bővítésére kétszázötvenmillió forint igényt jelent be az önkormányzat.

Fotó: Mészáros János

A Kertvárosban működő Napsugár úti, két csoportszobás óvoda épülete egy régi kertes házból van kialakítva, melynek felújítása és a jelenkor követelményeire való átalakítása többe kerül, mint egy új óvoda felépítése. A döntés szerint azonban az új, nagyobb ovi már nem a Kertvárosban kapna helyet, hanem a korábbi terveknek megfelelően a Holt-Tisza túlpartján, a Vízpart körúton. Az immáron három csoportszobás, hetvenöt férőhelyes tagintézmény felépítésére és eszközök beszerzésére hétszázötven-millió forintnyi támogatást remél a város.

A Humán Szolgáltató Központ Vércse úti telephelyét két új épületszárnnyal bővítenék. Egyik részben tervezetten autisták nappali ellátását biztosítanák, a másikban fogyatékkal élők nappali ellátóbázisát alakítanák ki. Erre a fejlesztésre négyszázmillió forint pályázati támogatást vár az önkormányzat.

A Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása részben már zajlik. A fejlesztési folyamat folytatásához, valamint eszközbeszerzésre valamivel több mint háromszáznyolcvan-millió forintot igényel Szolnok(-Szandaszőlős).

Félmilliárd forint pályázati támogatást remél a TOP-támogatástól a vármegyeszékhely a Tiszaligetben lévő csónakázó-tó turisztikai hasznosítására.

A Szolnok kistérsége fejlesztésére is támogatási igényt nyújt be a város. A projektet az önkormányzat a Magyar Közút NZrt-vel közösen, konzorciumban valósítja meg. A 3225-ös számú Szolnok–Jászkisér összekötő út belterületi szakaszának felújítására közel egymilliárd-hatszázharminchatmillió, a 3224-es számú Szolnok–Tiszasüly összekötő út két kilométeres szakaszának felújítására pedig egymilliárd forint igényt jelent be a vármegyeszékhely.

A fejlesztések önerő nélkül valósulhatnak meg a TOP Plusz program vissza nem térítendő támogatásaiból.