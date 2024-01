Intenzív keresésbe kezdtek az év elején azok, akik ingatlant szeretnének vásárolni. Vannak, akik arra számítottak, hogy vármegyénkben vidéken, illetve Szolnokon is csökkenni fognak az árak, az eladók azonban kitartottak, még mindig nem adják olcsóbban a lakásokat. A kedvezményeket viszont szeretnék kihasználni a családosok, a gyermekvállalás előtt állók.

– A tavalyi év végén sem mondhatjuk, hogy uborkaszezon lett volna, jöttek érdeklődők, voltak ügyletek. Azonban január 2-án, mint amikor becsengetnek az iskolákban, hirtelen felpezsdült az ingatlanpiac – osztotta meg tapasztalataikat Németh Ildikó, a CasaNetWork szolnoki ingatlaniroda értékesítési vezetője.

– Érdeklődő van bőven. Az internetes hirdetési felületeinket vizsgálva is azt látjuk, rengeteg a kattintásszám. Azt látom, és az elemzők szerint is így van, hogy a csok plusz megmozgatta az emberek fantáziáját, elkezdtek nézelődni, felfedezték a kínálatot az ingatlanpiacon. A csok pluszban azonban vannak még bizonytalan tényezők! Ezek végleges kiforrásáig komoly ügyletek ebből nem történtek. Jelenleg még a bankok is kivárnak, mivel nem egyértelmű, hogy tíz vagy húsz százalékos lesz ténylegesen a szükséges önerő, ez a banktól is függ majd.

A kormány bejelentette, hogy tíz százalékos önerővel is lehet majd ingatlant venni, ha első ingatlanvásárlóként jelenne meg a piacon, de a részletek még nincsenek kidolgozva.

– Volt információ először fix három százalékos kamatról, majd utána jött egy korrekció, mely szerint maximum három százalékos kamatot számolhatnak fel a csok plusszal egybekötött hiteleknél a bankok, de itt sem derült még ki, hogy lesznek-e olyan pénzintézetek, melyek nem ragaszkodnak a három százalékhoz, hanem engednek ebből is valamennyit. Így várjuk mi is folyamatosan ezeket az információkat. Úgy gondoljuk, hogy a már most keresgélő ügyfelekből február végén, március elején lesznek ténylegesen ingatlanvásárlók – vetítette előre Németh Ildikó.

Az értékesítési vezető azt is elmondta, az is várható, hogy az egyéb, nem csok-os hitelek esetén is várható a kamatszázalékok visszaesése, ami szintén meghatározza majd az ingatlanügyleteket.

Jelenleg a sztenderd lakások iránt mutatkozik leginkább érdeklődés Szolnokon, a két-három szobás lakásokat keresik, főként a belvárosban, de a Széchenyi lakótelepen és a Tallinn városrészben is.

A panellakásokat is keresik a vármegyeszékhelyen. A vasútállomás környéki lakásokat is keresik, főleg azok, akik vidékről költöznek a városba, és a vonatközlekedés fontos számukra. Vannak persze olyan perifériák, melyeket kevésbé szeretnek, például a Vegyi lakótelep, illetve a déli városrész.

– Tavaly az volt a jellemző, hogy kivártak a vásárlók, arra számítva, hogy jön egy nagyobb árcsökkenés. De az eladók kitartottak, nem engedtek az árakból, sőt, év végén egy minimális áremelkedés is megfigyelhető volt – mutatott rá Ildikó.

Az utóbbi időszakban a lakásokat egyértelműen jobban keresték a kertes házaknál, a iroda tapasztalatai alapján a vevők hetven százaléka az előbbiek iránt érdeklődik.

Vidéken nagyon sok a régi, felújítandó, kis értékű ingatlan, így a korlátozott anyagi lehetőséggel bírók vállalják, hogy kimennek faluhelyre, így az ottani ingatlanok iránt is van érdeklődés. Főleg, ha igénybe tudják venni a falusi csok-ot.

Tehát a kis értékű családi házakra volt utóbbi időben legnagyobb kereslet, többek között Kengyel, Fegyvernek, Zagyvarékas, Újszász területén. De például Szajolban és Tószegen az árak szinte versengenek a szolnoki négyzetméterárakkal.

Többek között Csőke István törökszentmiklósi ingatlanértékesítő is az érdeklődés élénküléséről számolt be. Ő azt tapasztalja, hogy városban és a környező településeken is a 10-30 millió forintos családi házakat keresik, meghatározó a környék, fa kulturált környezet, az üzletek, hivatalok, óvoda, iskola, szolgáltatások elérhető közelsége.