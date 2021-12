– Később pedig, ahogy jönnek a mínuszok már napközben is, és hó is bármikor eshet, lefagyott, jeges, deres utakkal találkozhatunk, ezért fokozottan oda kell figyelni a sokkal lassabb tempóra. Különösen igaz ez az útkanyarulatokra, hiszen lehet, hogy süt a nap, de az út egy része árnyékban marad a fák miatt, ahol nem olvad el az aszfaltra fagyott jégpára. Ezen könnyű megcsúszni, és emiatt történnek a pályaelhagyásos balesetek, de ha jön szembe egy másik autó, annak is nekiütközhet az autó vezetője. Mindenképpen a fokozott óvatossággal történő haladásra szeretném felhívni a figyelmet, és nem csak a sebesség betartására, hiszen bizonyos út- és látási viszonyok között még a megengedettnél is jóval lassabb tempó a biztonságos. Emellett azt is jól meg kell gondolni, hogy belemenjünk-e egy előzésbe, melynek egyik feltétele az, hogy meggyőződjünk annak biztonságos befejezéséről.