A Jászberényi Járási Ügyészség sikkasztás vétsége miatt emelt vádat egy jászberényi nő ellen – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Főügyészség.

A vádirat szerint a nőt ismerőse 2021. februárjában arra kérte, hogy vigyázzon a lakására, amíg kórházi kezelése miatt távol lesz otthonától. A sértett nő azzal is megbízta a vádlottat, hogy a lakással kapcsolatos, vagy bármely más, nem várt kiadásait is rendezze helyette. Erre a célra át is adott a sértett 300.000 forintot a vádlottnak.

A sértett másfél hétig tartó kezelést követően, 2021. február 26-án tért haza a kórházból. Ekkor azzal kellett szembesülnie, hogy a vádlott a pénzből csak 60.000 forinttal tud elszámolni, s a többit, 240.000 forintot, elköltötte saját kiadásaira.