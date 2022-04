Február közepén egy törteli lakos közlekedett autóval Szolnok felől Abony irányába, amikor váratlanul egy őz ugrott a jármű elé. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, de az állat elpusztult és a gépkocsiban anyagi kár keletkezett.

Bő egy hónappal később Tiszabő lakott területén kívül szenvedett könnyű sérülést egy tizenkilenc éves tiszabői lakos és utasa, amikor egy útkanyarulatban egy vad ugrott az autójuk elé. A férfi, hogy elkerülje az ütközést balra kormányozta a gépkocsit, ami lehaladt az úttest mellett elterülő mezőgazdasági területre, ahol megpördült, majd a jármű a kerekeire visszafordulva megállt.

Három nappal később pedig egy újszászi lakos közlekedett teherautóval Újszász irányából Abony felé a kora esti órákban, amikor az úttesten, a jármű előtt egy őz futott át. A sofőr vészfékezett, jobbra kormányozta a gépkocsit, de manővere során az útpadkára haladt és félig az árokba csúszva állt meg. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, de a járműben anyagi kár keletkezett.

Jellemzően alkonyatkor és sötétedés utáni időszakban kell vadvonulással, elsősorban őzekkel számolnunk, mivel az állatok a fás, bokros területekről a szántóföldekre útra kelnek táplálékért, majd ezután visszamennek ismét a védettebb területekre

– mondta hírportálunknak Sipos-Kácsor Andrea megyei rendőrségi sajtóreferens.

– A vadásztársaságok a területükön átvezető utak mentén „Állatok” veszélyt jelző táblával jelzik, ahol számítanunk kell vadon élő állatok megjelenésére. Ennek ellenére, vannak olyan esetek, amikor bármennyire is betartjuk a megengedett sebességet az adott útszakaszon és óvatosan, kellő odafigyeléssel vezetünk, egy oldalról, hirtelen nagy sebességgel előttünk áthaladó állattal történő ütközést nem tudjuk elkerülni. A járművünkben komoly károkat okozhatnak és esetenként személyi sérüléssel is járhatnak ezek a típusú balesetek – hangsúlyozta a sajtóreferens, aki néhány jó tanáccsal is szolgált a vadbalesetek elkerülése érdekében.

A közlekedési táblák mellett vadveszélyre figyelmeztethetnek például a sáros vadnyomok az úton, vagy az út mentén látható vadcsapások. Érdemes behúzódni a felezővonal felé, mivel az út szélén haladva nehezebb elkerülni az ütközést az állattal. Vásárolhatunk vadsípot és gépkocsira szerelhető vadriasztó eszközt. Egyes eszközök hetven kilométer/óra sebesség felett százhúsz decibeles hang kibocsátásával képesek háromszáz méteres távolságig hatékonyan „elűzni” az állatokat. Lakott területen belül a hangja csökken, így a kutyákat nem zavarja.

Elektromos autóval közlekedve sokkal „hangtalanabbak” vagyunk, mint egy normál gépjárművel, az állatok is később észlelhetnek bennünket.