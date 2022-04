A hat közül négy orvos szakértőtől arra kért reakciókat bíró, ügyész és védő, de még maga az első rendű vádlott is, hogy a boncolási jegyzőkönyvek, illetve a feldarabolt testrészek vizsgálatának eredményeiből milyen következtetés vonható le: előre tervezetten, avagy, ahogy az emberölést elismerő harminc esztendős hölgy állítja, az őt bántalmazó tunéziai barátjával szemben önvédelemből gyilkolt. Ezért arra fordult figyelem, hogy mely ütések, illetve késes szúrások, vágások voltak az elsők, melyek a halálhoz vezettek, szenvedett-e az elhunyt és meddig tartott a haláltusája.

A szakértők mindegyike megszólalt az ügyben, s bár apró részletekben ki- kiegészítették egymást, ám végül, az összeredmények tekintetében, egyetértettek egymással. Megállapításaikból levonható, hogy az ölési cselekményt dulakodás előzhette meg, ami nem zárja ki az emberölési szándék tervezettségét, de az önvédelmet sem. A harmincnál is több szúrás, vágás között két esetben, a tüdőt és a nyakat ért, az élettel összeegyeztethetetlen sérülés keletkezett késhasználat miatt. A laborvizsgálatok kimutatták, hogy a vádlott és az áldozat is használt kábítószert a cselekményt megelőzően. A holttest részekre szedését pedig elkövethette a fiatal hölgy is akár.



A későbbiekben két pszichológus szakértőt hallgatott meg dr. Ivanov Dömötör Gyula bíró. Tőlük a hallgatóság azt tudhatta meg, hogy a büntetőügy két vádlottja, a lány és az anyja egyaránt személyiségzavarosak. Előbbiben felismerték a Borderline szindrómát, amely intenzív hangulatváltásokkal és impulzív dühösséggel jellemzett. A fiatal hölgynek csapongó a lelkiállapota, gyenge az önkontrollja, irreális dühkitörései vannak.

Az anyának pedig kórházi vizsgálati jelentései vannak arról, s a tüneteket a tárgyaláson megjelent két orvosszakértő is megállapította, hogy kóros az elmeállapota, paranoid, skizofrén téveszmékkel él, pszichés zavaraira gyógyszeres kezelés áll. Mindezen jellemzések mellet az igazságügyi szakértők azt feltételezik, hogy állapotuk nem zárja ki, hogy tisztában lennének cselekvéseik súlyával, következményeivel. Ez viszont azt is jelenti, hogy jogilag büntethetőek.

Ivanov bíró áprilisban további két tárgyalási napot tűzött ki, s várhatóan a másodikon, 28-án a perbeszédekre is sor kerülhet.