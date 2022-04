Gál Szabolcs a szemtanúk szerint 100 km/h sebességgel csapódhatott a Szolnok melletti szandai rét földjébe április 25-én délután – írja a Blikk nyomán a Mandiner.hu. Eddig ismeretlen okból az ernyős kezéből nagy magasságban kicsúszott az irányítózsinór, ha az ernyője nem nyitott volna nem is élte volna túl a zuhanást, így is eltört az összes bordája, mind a két combcsontja, térde, csípője, több csigolyája, megsérült a nyelőcsöve, légcsöve, veséje. Koponyáját megmentette az ugrásoknál kötelezően viselt sisak, de így is súlyos agyrázkódást szenvedett – írja a Mandiner.hu.



Az első orvosi szakvélemények szerint a gerincvelő talán nem sérült, így a bénulást megúszhatja a fiatal sportember, de így is nehéz és hosszas lesz a gyógyulása. A sérült honvédet azonnal, helikopterrel szállították a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjába, ahol az intenzív osztályon, altatásban tartva, folyamatosan műtik, még nincs túl az életveszélyen.



Mint a Mandiner írja: Gál Szabolcs fiatal kora ellenére az egyik legkiválóbb magyar ejtőernyős katona, kiképző volt, hat éve, 27 évesen, a csoport legfiatalabbjaként tagja volt annak a magyar honvéd csapatnak, akik ejtőernyős világbajnokságot nyertek.