Tűz ütött ki egy lakóházhoz épített melléképületben Jászapátin, a Vince utcában szerdán délután – jelezte a megyei katasztrófavédelem.

A jászberényi hivatásos, a jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók kiérkezésig a lánggal égés megszűnt, így a parázsló részek felkutatására és az utómunkálatokra avatkoztak be. A helyszínre mentők is érkeztek, információink szerint egy mentőhelikopter is.