Lassan elérkezik a szeretet ünnepe, a karácsony. Ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk otthonunk biztonságára, hiszen a tűzvédelem szempontjából számos veszély leselkedhet ránk. Mindezek azonban könnyedén megelőzhetők – hívta fel a figyelmet a megyei katasztrófavédelem szóvivője.

Németh Ádám közölte, a gyertyák, mécsesek égetésekor ügyeljünk arra, hogy ne legyen a közelben semmilyen gyúlékony tárgy – terítő, függöny, stb. –, és minden esetben tűzálló anyagból készült alátétre helyezzük őket, hogy csonkig égve se okozzanak bajt. Ilyenkor is él a biztonságos tűzgyújtás első számú szabálya, hogy nyílt lángot nem hagyunk felügyelet nélkül: ha kimegyünk a szobából, lefekszünk aludni vagy távozunk otthonról, a gyertyákat és mécseseket fújjuk el. December 19-ére virradó éjjel Tiszaföldváron lakástűz keletkezett, éppen egy olyan adventi koszorú miatt, melyen éjszakára égve maradtak a gyertyák.

– Az ünnepet jelzik az otthonokba, házak homlokzatára, majd később a karácsonyfákra felkerülő elektromos fényfüzérek. Fontos, hogy ezeket ne aluljáróból, hanem szakboltokból vásároljuk, hiszen utóbbi helyeken nyugtát, garanciát kapunk és biztosak lehetünk benne, hogy a termék ellenőrzött forrásból származik, valamint megtalálható rajta az Európai Unió előírásainak való megfelelést igazoló, úgynevezett „CE” jelzés. Ha régi fényfüzérünket vesszük elő, használat előtt nézzük meg, hogy ne legyen megtörve a vezetéke vagy sérült a szigetelése. Ha ilyennel találkozunk, akkor ne használjuk – hangsúlyozta a szóvivő.

Németh Ádám ezután arról ejtett szót, hogy a fényfüzérek vezetékét ne tekerjük össze-vissza, ne pakoljunk rá semmit, mert ez túlmelegedéshez vezethet. Fontos, hogy kültéri fényfüzért biztonsággal használhatunk házon belül. Beltérbe szánt eszközt azonban ne működtessünk a szabadban, mert nem fogja bírni az időjárás viszontagságait és problémákat okozhat. Ha elmegyünk otthonról vagy nyugovóra térünk, a füzéreket kapcsoljuk le, hiszen könnyen tragédia származhat abból, ha olyankor történik baj, amikor tehetetlenek vagyunk.

Szenteste közeledtével egyre több időt töltünk a konyhában a karácsonyi menü elkészítésével. Ilyenkor leginkább abból kifolyólag keletkezik tűz, hogy egyéb tennivalóink közepette megfeledkezünk a készülő fogásról, amely a serpenyőben vagy sütőben túlhevülve lángra kap...

– Állítsunk be időzítőt, hogy ez biztosan ne történjen meg, de ha már bekövetkezett a baj, akkor se essünk pánikba, ne szaladgáljunk az égő edénnyel. Soha ne oltsuk az ilyen tüzeket vízzel, mert az a zsiradékkal történő reakció során egy még nagyobb lángoszlopot eredményez, mely tovább tetézi a bajt. Ehelyett mindig kapcsoljuk ki a készüléket, majd a serpenyőre helyezzünk fedőt, a sütőajtót pedig ne nyissuk ki. Mindkét esetben elzárjuk a lángok oxigén-ellátását, így a tűz magától kialszik. Ezt követően lehet kivinni az étel maradékát a szabadba – folytatta Németh Ádám.

Mint megtudtuk, a fenyőfára különös gondot kell fordítani az ünnepi időszakban, hiszen a meleg lakásban folyamatosan szárad és így egyre gyúlékonyabbá válik. A fát ne helyezzük fűtőtest vagy bármilyen hőforrás közvetlen közelébe. Javasolják, hogy egy méteres körzetében ne legyen semmi. Ne égessünk rajta hagyományos gyertyát vagy csillagszórót, ehelyett válasszuk az elektromos fényfüzéreket.

A legnagyobb biztonságban akkor vagyunk, ha működik lakásunkban füstérzékelő, amely kiváló karácsonyi ajándék lehet szeretteink számára. Ez a néhány ezer forintért megvásárolható készülék a tűz első jeleként feltűnő füstre hangos, sípoló jelzéssel figyelmeztet, így a kezdeti stádiumban lévő tüzeket magunk is megfékezhetjük, vagy időben kimenekülhetünk és értesíthetjük a tűzoltókat.

A statisztikák szerint, ahol működött füstérzékelő, ott nemhogy tragédia, de személyi sérülés sem történt. Tartsunk otthon porral oltó készüléket is, mellyel a kisebb tüzeket magunk is megszüntethetjük. Már egy két kilogramm oltóanyag-tartalmú készülék elegendő, amelyet kis súlyából, méretéből fakadóan nagyobb gyermekek és idősek is könnyedén tudnak használni.