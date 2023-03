Emésztőgödörbe rejtette a lopott pálinkákat egy 29 éves törteli férfi, aki ellen most vádemelést javasolnak a ceglédi rendőrök – számolt be az esetről csütörtökön a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az ügy kapcsán a rendőrség azt közölte, hogy a jászkarajenői rendőrök felhajtottak minden bizonyítékot, majd február 27-én délután Törtelen fogták el az alkalmi munkákból élő 29 éves F. Lajost. A gyanú szerint a férfi egy helyi ingatlanba tört be, ahonnan harminc liter pálinkát lopott el. A tulajdonosnak közel 150 ezer forint kárt okozott.

Kiderült, a férfi a betörés előtt pár órával vásárolt egy liternyit, ízlett neki, ezért úgy döntött még több kell, pénzt azonban nem akart érte fizetni. A férfi a kannákat testvére házának udvarán egy emésztőgödörbe rejtette, azokat a rendőrök megtalálták és lefoglalták.

A gyanúsított mindent beismert, panasszal nem élt gyanúsítása ellen. Mint elmondta, látta a falra szerelt kamerát, de nem foglalkozott vele. A Ceglédi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya vele szemben lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait az ügyészségnek átadta.