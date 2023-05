Zsarolás bűntette miatt indítványozta a Jászberényi Járási Ügyészség annak a 34 éves jászkiséri férfinak a letartóztatását, aki 250 ezer forintért akart hazavinni egy jászapáti férfit Jászkisérről.

– A férfi május 6-án este hét óra körül Jászkiséren felvett az autójába egy jászapáti lakhelyű férfit, hogy őt – a sofőr társaságában utazó másik három fővel együtt – hazavigye. Amikor Jászapátira értek, a fuvarért cserébe 250 ezer forintot követelt, a másik férfi azonban csak 15 ezer forintot adott át a gyanúsított részére, fuvardíj fejében – tudtuk meg dr. Ocsovai Ágnestől.

A férfi azonban ezzel nem elégedett meg, és több alkalommal veréssel, illetve azzal fenyegette meg utasát, hogy levágja a fejét, miközben Jászapátin belül a lakására szállította. Ott a megfenyegetett férfi felajánlott még 200 liter használt motorolajat is a fuvarért cserébe, amit a gyanúsított elfogadott, de továbbra is követelte a 250 ezer forintot

– folytatta a történetet Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A tájékoztatóból megtudtuk, hogy a fenyegetések hatására a másik férfi átadta a saját gépkocsiját, melyre a gyanúsított még egy adásvételi szerződést is kitöltetett vele. A gépkocsin kívül a férfi egy motoros lapvibrátor motort, valamint a gépjárműben tárolt ütvefúrót és csavarokat is elvett, és a gépkocsival a helyszínről elhajtott, így mintegy egymillió háromszázötezer forint kárt okozva a megzsarolt férfinak...

– A 34 éves gyanúsított több alkalommal volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt. Ezt a cselekményét többszörös visszaesőként követte el úgy, hogy jelenleg más büntetőeljárás is folyik vele szemben. Az ügyészség az indítványában arra hivatkozott, hogy a kiszabható büntetés nagyságára is figyelemmel, fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint, hogy a bizonyítási eljárást is veszélyeztetné a férfi szabadlábon hagyása. A nyomozási bíró az indítványt megalapozottnak találta és május 11-én elrendelte a férfi letartóztatását – számolt be a részletekről dr. Ocsovai Ágnes.

A szóvivő hozzátette: a gyanúsított fellebbezett a döntés ellen – védője nem volt jelen az ülésen –, így a letartóztatásról a Szolnoki Törvényszék hoz majd végleges döntést.

A képet az átadott autóról az ügyben eljáró nyomozó hatóság készítette

Forrás: Magyarország Ügyészsége