FRISS – 16:50:

Eloltották a lángokat Szolnokon, a Sashalmi út és a Törteli utca közötti területen – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Mint írják, száraz fű, nádas és szemét égett mintegy két-három hektáron. A lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Hozzátették, a közelben, a Bányász utcánál is kigyulladt az aljnövényzet. Ott a szolnoki és a ceglédi hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, de még oltják a tüzet.

Korábban írtuk:

Kedden, délután fél négy körül érkezett a bejelentés a szolnoki tűzoltókhoz, hogy sűrű, fekete füst gomolyog a szolnoki Sashalmi utca környékén.

– Négy autóval érkeztek a tűzoltók a helyszínre, jelenleg is oltják a lángokat. Ég az aljnövényzet, a különböző szemét, például gumiabroncs, és a közeli nádas is lángra kapott – tájékoztatott Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette, az oltást nehezíti az időnként erős szél is.