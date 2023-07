A rendőrség álláspontja persze messze nem annyira hollywoodi a minapi rajtaütésről, a hivatalos tájékoztatás szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészei a Szolnoki Rendőrkapitánysággal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal vizsgabiztos és ellenőr munkatársaival együtt szervezték meg a közös akciót az illegális gyorsulási versenyek ellen. Ezért július nyolcadikán, szombaton éjjel a szolnoki Felsőszandai réten közlekedő autósokat ellenőrizték.

A komplex közlekedési akció célja a gyorsulási versenyek visszaszorítása, illetve az átalakított járművek kiszűrése volt.

Az ellenőrzést a levegőből egy drón is segítette.

Az akció eredménye magáért beszél: az egyenruhások két esetben szabtak ki helyszíni bírságot, kilenc szabálysértési feljelentést tettek és hat jármű forgalmi engedélyét vonták be, mivel azokat engedély nélkül alakították át.

És hogy lesz-e újabb és újabb epizódja a szolnoki akciósorozatnak épp úgy, mint ahogyan az amerikai sikerfilmnek? Ha az egyenruhásokon múlik, akkor igen, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanis továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a közlekedés résztvevőire veszélyt jelentő, jogellenes gyorsulási futamok, valamint a sebességtúllépések visszaszorítására. Közölték, hogy ennek érdekében a jövőben is várhatóak ilyen jellegű közlekedésrendészeti akciók.