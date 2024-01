Kigyulladt egy kémény mellett található tetőgerenda szerda délelőtt Újszászon, a Petőfi úton. Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a lángok tovább terjedtek a nyolcvan négyzetméteres ház egyik szobájára is, és összesen harmincöt négyzetméteren pusztítottak.

– A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, közben három gázpalackot kivittek az épületből, amelyeket nem ért hőhatás. A ház lakhatatlanná vált, a benne élőket rokonok szállásolták el – közölte az esettel kapcsolatban Németh Ádám.

Az újszászi ház lakhatatlanná vált

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője egy zagyvarékasi ingatlantűzről is beszámolt.

– Csütörtök hajnalban egy kétszáz négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete égett Zagyvarékason, a Sziget utcában. A szolnoki és a ceglédi hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók hat gépjárművel érkeztek a helyszínre, öt vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat. A tűzben az épület tetőszerkezete megsemmisült, illetve két szoba és a fürdőszoba kivételével minden helyiség károsodott. A lakók ide sem térhettek vissza – részletezte a szóvivő.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a sajnálatos esetek kapcsán ismét az odafigyelésre hívja fel a figyelmet. Ahogy hangsúlyozzák: fontos rendszeresen, szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket a lakástüzek megelőzése érdekében.

– Idén már négy ingatlanból tizenegy embernek kellett kiköltöznie tűz miatt. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezésekben éjszakára ne hagyjuk égve a tüzet és figyeljünk arra is, hogy ahol vegyes tüzelésű és gázkazán is található, a két berendezés ne működjön egyszerre. A kazán közelében ne tároljunk semmilyen éghető anyagot. Fordítsunk gondot a kémények évenkénti ellenőrzésére, tisztítására is – részletezte a tudnivalókat Németh Ádám.

Hangsúlyozta, hogy a katasztrófavédelem térítésmentesen végzi ezt a munkát a vármegye minden településén. A családi házakban élőkhöz nem megy automatikusan a kéményseprő, nekik ezt igényelni kell a 1818-as telefonszámon, vagy a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap Ügyfélszolgálat menüpontja alatt.

– A jelentős károk és a sérülések elkerülhetők, ha van az otthonokban füstérzékelő. A készülék olyan hangos jelzéssel figyelmeztet a füst legkisebb jelére is, hogy a bent lévőket a legmélyebb álmukból is felébreszti. A füstérzékelőnek köszönhetően lehetőségünk van sértetlenül kimenekülni az épületből és a lehető leghamarabb hívni a tűzoltókat, akik így még több értéket tudnak megmenteni, illetve a kezdeti stádiumban lévő tüzeket magunk eloltani. Ehhez jó, ha van otthon porral oltó készülék – szólt végül a füstérzékelő fontosságáról a szakember.